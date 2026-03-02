Zelenszkij március 6-ai vagy 9-ei ukrajnai utat javasolt a szlovák kormányfőnek

Ukrajna konkrét látogatási időpontokat javasolt Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek, hogy „minden létező kérdést” megtárgyaljanak, amelyekről telefonon beszéltek múlt pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Fico március 6-án vagy 9-én utazhatna Ukrajnába – tájékoztatott a TASR.

„Ukrajna március 6-át vagy 9-ét javasolja Robert Fico szlovák kormányfőnek az ukrajnai látogatásra” – írta az ukrán elnöki iroda a közösségi médiában.

Fico a telefonbeszélgetés során közölte, hogy Orbán Viktor magyar kormányfővel vizsgálócsoport létrehozását javasolja a Barátság kőolajvezetékben Ukrajna területén keletkezett károk megvizsgálására. A vizsgálócsoport az Európai Bizottság és a tagállamok által javasolt szakértőkből állna. Fico a személyes találkozót sem zárta ki.

Azt is megerősítette, hogy az ukrán elnök meghívta.

„A meghívást elfogadtam, és arra kértem a szlovák külügyminisztériumot, hogy az ukrán féllel egyeztetve találjon megfelelő időpontot a találkozóra. Valamelyik uniós tagállamot javasoljuk, amelyben az ukrán elnök gyakran megfordul”

– írta Fico a közösségi hálón.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra, Ukrajna szerint ennek oka, hogy az orosz bombázás során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, Lviv térségében.

Fico és Orbán azzal gyanúsítja Kijevet, hogy politikai zsarolás miatt nem indította újra a kőolajszállítást, és a magyarországi választásokba akar beavatkozni. Ukrajna ezt visszautasította, állítása szerint dolgoznak a vezeték helyreállításán.

TASR/Felvidék.ma