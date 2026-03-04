Szélhámosok küldözgetnek sms-t a Szlovák Posta nevében

Szélhámosok küldözgetnek sms-eket a Szlovák Posta nevében – figyelmeztet a rendőrség a közösségi hálón, hozzátéve, hogy különösen azok figyeljenek oda erre, akik csomagot várnak.

A rendőrség közölte, hogy a csalók által küldött sms a „12 órán belül erősítse meg lakcímét a linken keresztül” (Potvrďte svoju adresu prostredníctvom odkazu do 12 hodín) mondatot is tartalmazza.

A rendőrség felhívta a figyelmet,

hogy a posta nem küld ilyen üzeneteket, és arra kérik az ügyfeleket, ne kattintsanak a linkekre,

az ugyanis a posta honlapjára hasonlító, de hamis oldalra irányítja át őket.

TASR/Felvidék.ma