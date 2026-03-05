Akár 30 centtel is drágulhat az üzemanyag a közel-keleti válság miatt

Az Irán körüli növekvő feszültség a következő napokban az üzemanyagok, a repülőjegyek és a mindennapi áruk áraiban is érezhető lehet. Az ok a kőolaj világpiaci árának gyors emelkedése: néhány nap alatt mintegy ötödével drágult, és csütörtökön hordónként 84,21 dolláron állt.

Az Across Private Investments elemzői, Dominik Hapl és Jakub Timčák szerint ha a Brent típusú olaj ára tartósan ezen a szinten marad, a szlovákiai üzemanyagárak literenként körülbelül 10–18 centtel emelkedhetnek.

Mint rámutattak, Szlovákia olajimportőr ország, ezért a tartósan magasabb olajár gyorsan megjelenik az üzemanyagárakban, majd a szállítási költségeken keresztül fokozatosan az egész gazdaságban. Ha az olajszállítást korlátozzák a Hormuzi-szorosban, a kőolaj ára akár a 100 dollárt is elérheti hordónként. Ebben az esetben

a benzin és a dízel ára literenként akár 18–30 centtel is nőhet.

Az üzemanyagok árának jelentős részét az adók teszik ki. A jövedéki adó literenként körülbelül 0,514 euró a benzin és 0,368 euró a dízel esetében, ehhez számítják hozzá az áfát, ami tovább növeli az áremelkedés hatását a benzinkutakon.

A magasabb olajár nemcsak az üzemanyagokat drágítja.

A dízel ára közvetlenül befolyásolja a szállítás és a logisztika költségeit, ami hatással van az építőiparra, a mezőgazdaságra, a közösségi közlekedésre és a légi közlekedésre is. A magasabb szállítási költségek idővel az áruk és szolgáltatások áraiban is megjelennek.

Az infláció Szlovákiában jelenleg 4 százalékos, ami több mint kétszerese az euróövezet 1,9 százalékos inflációjának. Ha a közel-keleti válság tartós marad, a drágább szállítás mérsékelt inflációs nyomást gyakorolhat a bolti árakra is.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk