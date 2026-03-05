Home Régió Köszöntjük a Kassai Polgári Klub elnökét!
Balassa Zoltán
Ildikó köszünti a vendégeit (Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub (KPK) elnöke február 27-én betöltötte nyolcvanadik születésnapját. Minket, baráti körét március 4-ére hívott meg a MaJel Rovásba, ahol köszöntöttük. Ildikó köszönetet mondott mindenkinek, aki időt szakított rá és eljött vele ünnepelni. Először férje családjával és barátaival ünnepelt, azután elutazott Budapestre, ahol a Csáji család harminc tagja köszöntötte. „Hála Istennek nagyon összetartó család vagyunk. Ez fontos és csodálatos. Pótolhatatlan!” – mondta.

Jómagam Ildikóval a múlt század 70-es éveiben ismerkedtem meg. Akkor ő a Szép Szó irodalmi színpad tagja volt. Természetesen semmit sem tudtam a családjáról, de azután megismerkedtem annak néhány tagjával. Ildikó nagybátyjával, dr. Csáji Bertalannal és feleségével, Hagovszky Sárával. Ők akkor még Rozsnyón laktak. Hozzájuk dr. Benda Kálmán történész miatt mentem, aki Kassán tartott egy előadást.

A főkonzulátus munkatársai – Berényi János, Gris Emese Diána és dr. Hetey Ágota az ünnepelttel (Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Benda Kálmán, a neves történész, édesapjának, Csáji Pál lelkésznek volt a főnöke a Ráday Könyvtárban, ahol éhbérért dolgozott. Ugyanis a Csáji családot Kassáról kitelepítették a beneši dekrétumok alapján. Így egy időre vagonlakókká lettek. Négy gyermekük született: Csaba, Emese, Attila és Ildikó. A névadás egyértelmű nemzeti elkötelezettséget jelentett. Hogy a családon segítsenek, Bertalan, aki gyermektelen maradt, Ildikót örökbe fogadta. Így került vissza Csehszlovákiába. A testvérek közül már csak ő él. Attila világhírű lézerfestőművész lett. Tavaly távozott az élők sorából, a szepsi családi sírboltnál búcsúztunk tőle.

Ildikó a rendszerváltás után a KPK munkájába kapcsolódott be és Csaláné Erdélyi Kornélia halála után (2011) átvette a szervezet vezetését és hűségesen munkálkodik városunk lelkületének megőrzésén.

Ildikó az ünnepség elején köszöntötte baráti körét. Megköszönte mindenkinek, aki időt szakított rá, hogy vele ünnepeljen.

Szabó Ottó és Kovács Ágnes az ünnepelttel (Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Az ünnepeltet felköszöntette dr. Hetey Ágota főkonzul, aki munkatársaival érkezett. A család után a barátok jelentik a megtartó erőt. Kívánta, nőjön fel az a generáció, amely majd tovább tudja folytatni ezt a munkát. De azért ezt a szolgálatot még legyen ereje sokáig folytatni.

Majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott az ünneplés.

               Kedves Ildikó, folytasd nemes munkádat, Isten áldása kísérjen, adjon erőt és bölcsességet nemes törekvéseid folytatásához!

Balassa Zoltán/Felvidék.ma

