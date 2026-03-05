Egyhavi bércsökkentés az SIS igazgatójának büntetése

Peter Pellegrini államfő lezárta a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója, Pavol Gašpar elleni fegyelmi eljárást és döntött a büntetéséről. Egyhavi 15 százalékos bércsökkentéssel sújtja. Közlése szerint Gašpar elfogadta a döntését és nem fellebbez. Ezt csütörtökön jelentette be az államfő az elnöki palotában.

A fegyelmi eljárás lefolytatását az ellenzéki SaS kezdeményezte az államfőnél. Pellegrini leszögezte,

nem lát semmilyen okot arra, hogy további következményei legyenek az ügynek.

Azt is hozzátette, nincs olyan törvény vagy előírás, amely tiltja, hogy az SIS-igazgatójának tetoválásai legyenek.

Az ellenzék vádját, hogy az SIS-igazgatója titkosszolgálati információkat oszt meg illetéktelenekkel, csupán ellenzéki politikai retorikának tekinti.

Az államfő részletezte az SIS igazgatójának közlekedési balesetét is. Gašpar egy autót előzött, miközben az balra kanyarodásba kezdett. Gašpar a megengedett sebességet 4 km/órával lépte túl. Pellegrini szerint a rendőrség nem tüntette fel a nyomozati iratokban, hogy ki okozta a balesetet. Az államfő hozzátette, a fegyelmi eljárás során Gašpar az előírásoknak megfelelően kifejtette saját álláspontját.

TASR/Felvidék.ma