Nagyböjti családos zarándoknap Esterházy Jánosért

Idén Esterházy János a felvidéki mártír politikusra emlékeznek tisztelői születésének 125. Évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból a Via Mariae Polgári Társulás és az Esterházy János Zarándokközpont 125 kilométeres gyalogos zarándoklatot hirdetett meg, melyet Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért és a felvidéki magyarság megmaradásáért ajánlott fel.

A felhívást dr. Ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy Zarándokközpont igazgatója és Méhes Richárd, a Via Mariae Polgári Társulás, a Felvidéki Mária Út elnöke írta alá.

„Kérjük a gyalogos zarándokutat szervező vagy azon résztvevő testvéreinket, hogy ez évi zarándoklásuk során, közös imádsággal vagy más felajánlással is emlékezzenek mártírpolitikusunk boldoggá avatási eljárására.

Az idei év folyamán összegyűjtött zarándokutak 125 km-t kitevő lelki csokrát 2026. szeptember 12-én, Esterházy János temetésének 9. évfordulóján helyezzük el az alsóbodoki zarándokközpontban bemutatott ünnepi szentmise oltárán” – fogalmaznak a felhívásban.

A felhíváshoz kapcsolódva a déli régió első zarándokútját március 7-én a Via Mariae Polgári Társulás és a Párkányi Szent Imre Plébánia Nagyböjti családos zarándoknap címmel hirdette meg.

Reggel a párkányi Szent Imre plébániatemplomban szentmisén találkoztak a zarándokok. Azt út a párkányi Sobieski parkban lévő Esterházy emlékkőnél folytatódott, ahol ifj. Fekete László a zarándokutak szervezője, ismertette a fenti felhívás célját, küldetését.

Fóthy Zoltán párkányi esperesplébános lelki vezetőként méltatta Esterházy János életét, s imával fejezte be ez első állomás kiinduló pontját.

Ima Esterházy János boldoggá avatásáért

Irgalmas és mindenható Istenünk!

Te a történelem viharaiban is adsz népednek olyan tanúságtevőket

akik életükkel megmutatják az evangélium erejét.

Hálát adunk neked szolgádért, Esterházy Jánosért,

aki a szenvedések és üldöztetések között is hűséges maradt

a hithez, az igazsághoz és a szeretet parancsához.

Te láttad bátorságát, amikor az igazság mellett állt.

Te ismerted szívének tisztaságát, amikor a gyűlölet idején

is az irgalom és az emberi méltóság védelmezője maradt.

Te tudod, milyen hittel hordozta a börtönök és megaláztatások keresztjét,

és hogyan ajánlotta fel szenvedéseit népéért és Egyházáért.

Kérünk Téged Urunk, ha ez szent akaratoddal megegyezik,

engedd, hogy Egyházad hivatalosan is

a boldogok között tisztelje őt.

Add, hogy példája világító jel legyen a mai világ számára,

ahol oly gyakran uralkodik megosztottság, félelem és bizalmatlanság.

Taníts bennünket az ő példája által

hűségre a hitben,

bátorságra az igazság melletti kiállásban,

és irgalmas szeretetre minden ember iránt.

Add, hogy Esterházy János tanúsága

élő legyen a hívők közösségében:

erősítse a reményt a szenvedőkben,

bátorítsa azokat, akik a békéért és az igazságért dolgoznak,

és vezesse a fiatalokat az evangélium útján.

Ha pedig szent akaratod szerint közbenjárása által

kegyelmeket és segítséget nyerünk,

add, hogy hálás szívvel dicsőítsük

a Te irgalmadat és szeretetedet.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A párkányi megálló után a családos zarándokút az esztergomi belvárosi kálváriára vezetett, ahol keresztúti ájtatossággal, imával fejezték be az utat.

A zarándokúton mintegy negyven fő vett rész, helyiek mellett a környékbeli falvakból is páran. Zarándokok között voltak babakocsis családok és ifjak is.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma