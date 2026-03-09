Home Kitekintő „El kell utasítani Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegetését“
„El kell utasítani Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegetését“

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Mafra/Ladislav Křivan)

Tomio Okamura, a cseh képviselőház, valamint a kormánykoalíció részét képező Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke hétfőn elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetőzését.

A vezető cseh politikus a kormánykoalíciós tanács hétfő délelőtti ülése után a ČTK cseh hírügynökség jelentése szerint újságíróknak azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij szavait Orbán Viktor fizikai likvidálására szóló fenyegetésnek tartja, és felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el az ukrán elnöktől.

„Egyértelműen nyilvánosan el kell utasítani Zelenszkij ukrán elnök lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzését Orbán Viktor magyar kormányfő címére. Saját nevemben nyilatkozom, és feltételezem, hogy valamilyen módon a kollégáim is nyilatkoznak majd”

– jelentette ki Tomio Okamura újságírókkal beszélgetve.

Tomio Okamura egyúttal felszólította az Európai Uniót, hogy határolódjon el Volodimir Zelenszkij viselkedésétől.

„Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország, konkrétan Magyarország miniszterelnökét. Ez abszolút módon elfogadhatatlan” – tette hozzá a cseh parlamenti alsóház elnöke.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

