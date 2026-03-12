A vendéglátásban nőttek leginkább a bérek januárban

A statisztikai hivatal szerint 2026 januárjában a tíz megfigyelt ágazatból nyolcban emelkedett az átlagbér, ugyanakkor a reálbérek csak hat szektorban növekedtek.

Az átlagos nominális havi bér 2026 januárjában éves összevetésben a tíz rendszeresen megfigyelt ágazat közül nyolcban emelkedett. A bérek alakulása a járműértékesítésben – beleértve a javításokat is – mért 2,1 százalékos visszaeséstől egészen a vendéglátóhelyeken és éttermekben regisztrált 6,6 százalékos növekedésig terjedt. Erről a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala tájékoztatott.

A reálbérek, vagyis az infláció hatásától megtisztított keresetek hat ágazatban növekedtek, négy területen azonban a bérek vásárlóereje csökkent.

Az éves összehasonlításban mért reálbérváltozás –5,9 százalék és +2,5 százalék között mozgott: a legnagyobb visszaesést a nagykereskedelemben, míg a legjelentősebb növekedést a vendéglátásban mérték.

Az inflációval korrigált bérek csökkenését az információ és kommunikáció ágazatban is regisztrálták (–4 százalék), továbbá a szálláshely-szolgáltatásban (–2,3 százalék) és a nagykereskedelemben (–1,4 százalék).

