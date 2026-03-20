Az ellenzék szerint a miniszterek költségtérítési ügye a kaotikus kormányzás bizonyítéka

Csakis a kaotikus kormányzás bizonyítéka, hogy a Hlas-SD az utolsó pillanatban igyekszik megoldani a kormány tagjainak költségtérítési ügyét. Az adósságfékkel kapcsolatos eddigi eljárásuk alkotmánysértő volt, és már rég meg kellett volna oldaniuk ezt a kérdést – reagáltak az ellenzéki pártok a költségtérítési ügyre.

Az SaS már tavaly javasolta a miniszterek költségtérítésének befagyasztását, emlékeztetett Karol Galek, a párt képviselője. „Akkor azt mondták – nyugi, majd a kormány megoldja, befagyasztják maguknak a költségtérítést. Semmi sem történt. Most meg azt látjuk, hogy emelkedik a költségtérítésük összege, az emberek felháborodtak, és akkor végre tenni akarnak valamit. Szégyen, és a kormányzási káosz bizonyítéka” – jelentette ki Galek.

Rastislav Krátky (KDH) leszögezte,

a költségtérítés emelése egyértelműen sérti a vonatkozó alkotmánytörvényt, ugyanis ha az államadósság meghalad egy bizonyos szintet, az egyik szankció, hogy befagyasztják a kormány tagjainak fizetését.

Ez meg is történt, de a törvény nem mond semmit a költségtérítésről, és a kormány azt jelentősen megemelte. „Ezt ügyesen megkerülték, és így ezrekkel emeli a kormány a tagjainak fizetését. Összhangba kell hozniuk ezt az állapotot az alkotmánytörvénnyel” – hangsúlyozta.

„Én csak annyit mondok, végre befagyasztják, hiszen az emberek létfenntartási költségei nőnek, a kormány tagjainak meg a fizetései nőnek” – jelentette ki Ivan Štefunko, a PS képviselője.

A kormánypárti Hlas-SD bejelentette, hogy előterjeszti a kormány tagjainak nyújtott költségtérítések befagyasztását. A javaslatot a kormány ülésén terjeszti elő.

Ezt a csütörtöki parlamenti kérdések óráján jelentette ki Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Robert Kaliňák, a Smer-SD alelnöke hazugságnak nevezte, hogy idén emelkedik a kormány tagjainak bére. Emlékeztetett, hogy a miniszterek bérét befagyasztották, és bár a költségtérítés emelkedik az átlagbér emelkedése miatt, de a konszolidáció keretében nagyobb adókat vetettek ki a magasabb bérekre, és ez a miniszterekre is vonatkozik.

