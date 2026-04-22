Ha május 8-án iskolai szabadnap lesz, ápolási díjat igényelhet a szülő
Ha május 8-án iskolai szabadnap lesz, ápolási díjat igényelhet a szülő

Illusztrció (Fotó: pixabay.com)

Ha május 8-án az igazgató döntése alapján zárva lesz az iskola vagy az óvoda, akkor a szülő ápolási díjat (ošetrovné – OČR) igényelhet a Szociális Biztosítótól. Ehhez nem kell orvoshoz vinni a gyereket, az iskola ad igazolást – tájékoztatott a Szociális Biztosító (SP).

A kérvényt ki lehet nyomtatni a biztosító honlapjáról, és alá kell íratni az óvodában, illetve az iskolában. Ha a szülő munkavállaló, a nyomtatványt alá kell íratni a munkaadóval is, majd postázni, illetve személyesen leadni a Szociális Biztosító fiókjában, vagy elektronikusan elküldeni a slovensko.sk oldalon.

A biztosító emlékeztetett, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett a szülő helyett a nagyszülő is igényelheti az ápolási díjat.

Ennek összege a biztosított napi kivetési alapjának, vagyis a bruttó napi munkabérének az 55%-a. A díjat 11 évnél fiatalabb gyereknél lehet kérni, illetve tartósan beteg gyereknél 18 éves korig.

TASR/Felvidék.ma

