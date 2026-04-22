Elkezdődött a Felvidéki 5-ös versenysorozat

Első állomása az 5. Toportyán Örömíjászverseny Zselízen

Chovan Lilla
(Fotó: Nagyfödémesi Íjászok – FB)

A Toportyán Íjászcsapat szervezésében került sor a felvidéki íjászok első megmérettetésére. A versenysorozat megálmodói a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Tradicionális Íjász Szövetség, akik együttműködnek több íjászcsapattal is. Ennek köszönhetően ebben az évben is különböző helyszínekre látogatnak el a résztvevők, ahol tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik a tudásukat.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub vezetői a Bogár házaspár, akik világbajnoki címmel rendelkező felvidéki íjászok és íjkészítők.

Céljuk, hogy minőségi tudást nyújtsanak a szakmájuk iránt érdeklődőknek, továbbá az általuk szervezett versenyekkel összetartsák a felvidéki íjászcsapatokat és a hagyományőrző közösségek kölcsönösen támogassák egymást. Elsősorban a tradicionális íjak népszerűsítése fontos számukra.

Idén is a zselízi Toportyán Íjászcsapatnál, a gömörpéterfalai Felföldi Dalia Iskolánál, a farnadi Prontos Íjász Egyesületnél, a marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklubnál és a Nagyfödémesi Íjászoknál talált befogadó környezetre a kezdeményezés. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során, hiszen nem egy kezdetleges versenyről beszélünk.

Az 5. Toportyán Örömíjászversenynek 113 résztvevője volt. A következő csapatokból is érkeztek a résztvevők: Toportyán Íjászcsapat, Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, Nagyfödémesi Íjászok, Karchai Íjászok, Prontos Íjász Egyesület, Palócia Végvára Íjászai, Csallóközi Íjász Klub, Antares 3D, Vágkirályfai Íjászok, Lukostrelecký klub Jurský Strapec.

(Fotó: Petrovics Péter)

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy létszámban jöttek el versenyzők az első fordulóra. Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk azokat a célokat, amelyek a hagyományos külföldi versenyeken szerepelnek, ezáltal azok az íjászok, akik készülnek külföldi megmérettetésekre, egyúttal tudják gyakorolni is ezeket a célokat. Sokan meglepődnek a célok távolságain, viszont ez az igazi hagyományos íjászat” – mondta el Bogár Valéria, a versenysorozat főszervezője.

Kisgyerekektől kezdve az idős korosztályig bárki versenyezhet a korcsoportok szerint. Emellett három nagy kategória van: 1. Történelmi íjak – férfi és női (Pusztai íj és történelmi ablak nélküli longbow, a nyílvessző teste csak természetes alapanyagú lehet, műanyag nock megengedett); 2. Vadászreflex – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző); 3. Ablakos longbow – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző).

Minden állomáson lesz 6 azonos cél, ami a közös kiértékelésbe is bekerül, ezenkívül az adott szervezők is készülnek különböző nehézségű feladatokkal.

A 6 azonos cél: kazak zhamby, 30 m; kirgiz kecske Teke buta, 40 m; katona, 3 pozíció, 25-30 m; gyorslövészet tegezből, 18 m, 20 másodperc; Puta Kalkan, 50 m; Fita, 40-60-80 m. Mindegyik célra egységesen 6 lövés adható le.

(Fotó: Bogár Péter)

 

A közös végső kiértékelésbe csak az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 5-ös versenysorozat legalább 4 állomásán részt vesz. A sorozat következő állomásai és a versenyek időpontjai:
2026. május 2. – Dalia Próba/ Felföldi Dalia Iskola/ Gömörpéterfala; 2026. június 20. – Farnadi Napfordulós Örömíjászverseny/ Prontos Íjász Egyesület/ Farnad, a régi téglagyár területe; 2026. július 25. – Sólyom Próba 2026/ Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub/ Marcelháza, sportpálya; 2026. október 10. – Mátyusföldi Íjászviadal/ Nagyfödémesi Íjászok/ Ekopark Relax Diószeg, a Felvidéki versenysorozat kiértékelésének a helyszíne is egyben.

A Felvidéki 5-ös versenysorozat első állomásának, az 5. Toportyán Örömíjászversenynek a dobogósai kategóriánként ITT találhatóak.  A Felvidéki 6-os versenysorozatról itt talál további információkat.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Matteo Salvini Orbán Viktort éltette a Patrióták milánói...

Egygólos előnnyel várja a visszavágót a Bayern és...

Százharminc éves az első magyar olimpiai bajnoki cím

A zselízi ifj. Rák Norbert vezényletével nyert rangos...

Bajnokok Ligája – A szerdai program

Interjúval és kvízzel hozták közelebb Jókai Mór világát...

A magyar-szlovén mérkőzés egygólos hazai győzelemmel zárult

Európa Játékok – huszonkét olimpiai sportág az isztambuli...

Hancko lett az év labdarúgója Szlovákiában 2025-ben

Röplabdabajnokság Ipolyságon a verseny és a közösségépítés jegyében

