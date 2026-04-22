Elkezdődött a Felvidéki 5-ös versenysorozat

A Toportyán Íjászcsapat szervezésében került sor a felvidéki íjászok első megmérettetésére. A versenysorozat megálmodói a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Tradicionális Íjász Szövetség, akik együttműködnek több íjászcsapattal is. Ennek köszönhetően ebben az évben is különböző helyszínekre látogatnak el a résztvevők, ahol tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik a tudásukat.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub vezetői a Bogár házaspár, akik világbajnoki címmel rendelkező felvidéki íjászok és íjkészítők.

Céljuk, hogy minőségi tudást nyújtsanak a szakmájuk iránt érdeklődőknek, továbbá az általuk szervezett versenyekkel összetartsák a felvidéki íjászcsapatokat és a hagyományőrző közösségek kölcsönösen támogassák egymást. Elsősorban a tradicionális íjak népszerűsítése fontos számukra.

Idén is a zselízi Toportyán Íjászcsapatnál, a gömörpéterfalai Felföldi Dalia Iskolánál, a farnadi Prontos Íjász Egyesületnél, a marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklubnál és a Nagyfödémesi Íjászoknál talált befogadó környezetre a kezdeményezés. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során, hiszen nem egy kezdetleges versenyről beszélünk.

Az 5. Toportyán Örömíjászversenynek 113 résztvevője volt. A következő csapatokból is érkeztek a résztvevők: Toportyán Íjászcsapat, Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, Nagyfödémesi Íjászok, Karchai Íjászok, Prontos Íjász Egyesület, Palócia Végvára Íjászai, Csallóközi Íjász Klub, Antares 3D, Vágkirályfai Íjászok, Lukostrelecký klub Jurský Strapec.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy létszámban jöttek el versenyzők az első fordulóra. Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk azokat a célokat, amelyek a hagyományos külföldi versenyeken szerepelnek, ezáltal azok az íjászok, akik készülnek külföldi megmérettetésekre, egyúttal tudják gyakorolni is ezeket a célokat. Sokan meglepődnek a célok távolságain, viszont ez az igazi hagyományos íjászat” – mondta el Bogár Valéria, a versenysorozat főszervezője.

Kisgyerekektől kezdve az idős korosztályig bárki versenyezhet a korcsoportok szerint. Emellett három nagy kategória van: 1. Történelmi íjak – férfi és női (Pusztai íj és történelmi ablak nélküli longbow, a nyílvessző teste csak természetes alapanyagú lehet, műanyag nock megengedett); 2. Vadászreflex – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző); 3. Ablakos longbow – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző).

Minden állomáson lesz 6 azonos cél, ami a közös kiértékelésbe is bekerül, ezenkívül az adott szervezők is készülnek különböző nehézségű feladatokkal.

A 6 azonos cél: kazak zhamby, 30 m; kirgiz kecske Teke buta, 40 m; katona, 3 pozíció, 25-30 m; gyorslövészet tegezből, 18 m, 20 másodperc; Puta Kalkan, 50 m; Fita, 40-60-80 m. Mindegyik célra egységesen 6 lövés adható le.

A közös végső kiértékelésbe csak az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 5-ös versenysorozat legalább 4 állomásán részt vesz. A sorozat következő állomásai és a versenyek időpontjai:

2026. május 2. – Dalia Próba/ Felföldi Dalia Iskola/ Gömörpéterfala; 2026. június 20. – Farnadi Napfordulós Örömíjászverseny/ Prontos Íjász Egyesület/ Farnad, a régi téglagyár területe; 2026. július 25. – Sólyom Próba 2026/ Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub/ Marcelháza, sportpálya; 2026. október 10. – Mátyusföldi Íjászviadal/ Nagyfödémesi Íjászok/ Ekopark Relax Diószeg, a Felvidéki versenysorozat kiértékelésének a helyszíne is egyben.

A Felvidéki 5-ös versenysorozat első állomásának, az 5. Toportyán Örömíjászversenynek a dobogósai kategóriánként megtalálhatóak. A Felvidéki 6-os versenysorozatról további információk is elérhetőek.

