Közép- és Kelet-Szlovákiában 3–20 milliméternyi csapadék várható

Csütörtökön szórványosan csapadék várható Szlovákiában, a legnagyobb valószínűséggel Zsolna megyében. Péntek (május 8.) délutánra Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként 3–20 milliméternyi csapadék várható – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Délnyugat felől érkezik a csapadék, jelenleg főként Zsolna megyében eshet, de eddig csak kis területen” – közölték a meteorológusok.

Az előrejelzés szerint pénteken 14 óra körül Közép- és Kelet-Szlovákiában várható intenzív eső.

„Összesen 3–20 mm-nyi, vagy valamivel több csapadékra kell számítani” – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.

Pozsony és a Nagyszombat megyében ezzel szemben szárazság van. „A terület nagy részén valószínűleg egyáltalán nem fog esni, vagy csak nagyon kevés eső lesz” – közölték a meteorológusok, és hozzátették, még nagyon kis távolságon belül is nagy eltérések lehetnek.

TASR/Felvidék.ma