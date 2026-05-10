Magyar majális Dunaszerdahelyen – képekben

Május 9-én, szombaton került sor a Magyar majálisra Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtt.

Az eseményen fellépett a Gamaz zenekar, a Heavens Devils, a Sarló citerazenekar, Majoros Máté és Sági Anna Flóra, a Vásárúti Dalárda, Molnár Máté, a Chill and Dance tánccsoport és mások.

Az eseményen kerekasztal-beszélgetés hangzott el Berényi József, Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnökével és Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármesterével. A közéleti fórumon többek között a magyarországi választások, az októberben esedékes szlovákiai helyhatósági és megyei önkormányzati választások is.

