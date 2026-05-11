Lezárult a Lándori-csatorna feletti híd rekonstrukciója

Nyitra megye befejezte a Lándori-csatorna felett átívelő híd felújítását a Vágfüzes melletti III/1474-es úton, a Komáromi járásban. A több hónapig tartó kerülőutas közlekedés ezzel véget ért, a híd pedig ismét teljes mértékben használható a közúti forgalom számára – tájékoztatott Branislav Becík, Nyitra megye elnöke.

A híd rekonstrukciójára annak rendkívül rossz műszaki állapota miatt volt szükség. A közlekedést korábban korlátozni kellett az átkelő leromlott állapota miatt. A felújítási munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek meg, a kedvezőtlen téli időjárás miatt azonban a kivitelezést mintegy két hónapra fel kellett függeszteni. Ennek ellenére a projektet sikerült az aktualizált ütemterv szerint befejezni. A megyei önkormányzat több mint 700 ezer eurót fordított a beruházásra.

A munkálatok során elbontották az 1982-ben épült eredeti hídszerkezetet, valamint a sérült támasz- és pillérelemeket is. Csupán azok a pillérek és hídfők maradtak meg, amelyeket a szakértői vizsgálatok megfelelő állapotúnak minősítettek. Ezeket ezt követően megerősítették és felújították.

A projekt részeként új teherhordó szerkezet, új hídfők, hídzáró elemek, valamint vízelvezető rendszer épült ki a hídon és annak környezetében. A közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása érdekében a harmadosztályú út érintett szakaszán – a híd előtti és utáni részeken – az úttestet is felújították. Emellett új biztonsági védőelemeket is kihelyeztek.

Branislav Becík megerősítette: az elmúlt négy év során a Nyitra Megyei Önkormányzat összesen 84 hidat újított fel. Mint hozzátette, az idei év végéig összesen 108 híd felújítása és korszerűsítése valósulhat meg a megye területén.

