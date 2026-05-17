Pozsonyban zajlott a FUEN Magyar Közösségek Munkacsoport ülése

Május 15-17. között Pozsonyban tartotta harmadik éves munkaülését az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) keretében működő Magyar Közösségek Munkacsoportja (MKM). Kezdeményezésükre pénteken este felvidéki magyar szervezetekkel került sor találkozóra, amelyen a Csemadok, a Fórum Intézet, a Komáromi Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, a Pro Civis, Szlovákiai Magyar Szakkollégium Hálózat vezetői mutatták be tevékenységüket.

Az MKM célja, hogy tevékeny szerepet töltsön be a határon túli magyar szervezetek és intézmények közti kapcsolatok alakításában. A találkozót követően Magyarország pozsonyi nagykövete, dr. Balogh Csaba köszöntötte a résztvevőket.

A szombati munkaülést Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a munkacsoport vezetője nyitotta meg és tájékoztatott az elmúlt időszak legfontosabb nemzetpolitikai fejleményeiről, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke pedig házigazdaként üdvözölte a hét tagszervezet képviselőit a párt pozsonyi székházában.

Tárnok Balázs FUEN-alelnök ismertette az európai kisebbségvédelmi ernyőszervezet elnökségének eddigi munkáját. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviseletében Horváth Anna ügyvezető alelnök, a szlovákiai Magyar Szövetség részéről Gubík László elnök és Őry Péter elnökségi tag, Csallóközcsütörtök polgármestere, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség részéről Brenzovics László elnök, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) részéről Szakállas Zsolt elnökségi tag, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) képviseletében Jankovics Róbert elnök és Andócsi János alelnök, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségtől (MMÖNK) Orban Dusan elnök, a Magyar Polgári Erő (MPE) részéről pedig Kulcsár-Terza József elnök számolt be a közösségek helyzetéről. Az ülésen részt vett Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, valamint Vékás Domokos és Léphaft Áron az Országgyűlés Hivatalától.

Az MKM nyilatkozatot fogadott el, amelyben a résztvevők üdvözlik és bizakodással nyugtázzák Magyarország új kormányának a nemzetpolitikai folytonosság iránti elkötelezettségét.

Leszögezik: kiemelt célnak tekintik az elmúlt évtizedekben elért nemzetpolitikai vívmányok megőrzését, megerősítését és továbbépítését, amelyek a külhoni magyar közösségek megmaradásának és gyarapodásának fontos pillérét jelentik.

Emellett hangsúlyozzák a magyar-magyar kapcsolatok fórumainak szerepét, kiemelik és köszönettel nyugtázzák Magyarország és Németország kormányának a FUEN számára nyújtott következetes pénzügyi támogatását, kiemelik a FUEN és a Kisebbségi Intergroup szerepét az európai szintű érdekérvényesítésben, amelyben továbbra is számítanak a HUNINEU Alapítvány támogatására. Ugyanakkor javasolják a tagszervezetek ifjúsági szervezeteinek bevonását az MKM tevékenységeibe.

A nyilatkozatban elfogadhatatlannak nevezik, hogy a 21. század Európájában továbbra is hivatkozási alapként szolgáljanak a kollektív bűnösség elvén alapuló Beneš-dekrétumok, és a helyzet végleges rendezésére szólítják fel a szlovák kormányt.

„Mély aggodalmunkat fejezzük ki az Ukrajnában zajló orosz agresszió és háború, kiváltképpen a Kárpátalján élő magyarságot ért támadások, valamint a magyar közösséget sújtó háborús nehézségek miatt. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk kárpátaljai nemzettestvéreinket. Határozottan valljuk, hogy az emberéletek megóvása és a közösségek jövőjének biztosítása érdekében a legfontosabb feladat a mielőbbi béke megteremtése”

– zárul a nyilatkozat.

