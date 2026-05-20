Az EU aláírta a Ukrajnát támogató hitelprogrammal kapcsolatos egyetértési megállapodást

Fotó: MTI/EPA

Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt – közölte szerdán az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a dokumentumot Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos írta alá a brüsszeli bizottság nevében, miután az európai uniós tagállamok május 18-án jóváhagyták a támogatási csomagot.

A memorandum ukrán fél részéről történő aláírása és ratifikációja után az Európai Bizottság megkezdheti a további eljárási lépéseket annak érdekében, hogy 2026 második negyedévében folyósíthassa az első, 3,2 milliárd eurós részletet, amennyiben Ukrajna teljesíti a kapcsolódó feltételeket.

A memorandum rögzíti a makroszintű pénzügyi támogatás fő elemeit, így a részletek várható összegét és a folyósítás feltételeit. Ezek között szerepel, hogy Ukrajnának továbbra is tiszteletben kell tartania a demokratikus intézményrendszert, a jogállamiságot – beleértve a korrupció elleni fellépést –, valamint az emberi jogokat.

A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell az egyes részletek lehívása előtt. A feltételek három fő területre összpontosítanak: az állami bevételek növelésére, a közkiadások hatékonyságának javítására és az államháztartási irányítás megerősítésére.

Az első kifizetés feltételei között szerepel egyebek között a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatásának előkészítése, az állami beruházások ágazati stratégiáinak kidolgozása, valamint az ukrán vámkódex módosítása.

Valdis Dombrovskis a közlemény szerint hangsúlyozta:

Az uniós támogatás hozzájárul Ukrajna gazdasági ellenálló képességének fokozásához, az állami bevételek növeléséhez és a korrupció elleni küzdelemhez, egyúttal ismét megerősíti az Európai Unió elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett.

A hitelmegállapodás értelmében Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor Oroszország kártérítést fizet az általa okozott pusztításért.

MTI/Felvidék.ma

