Szombaton elrajtolnak a Nemzeti Vágta előfutamai

Home
Fotó: Nemzeti Vágta / National Gallop FB

A Sárköz Vágtával szombaton, a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei Nemzeti Vágta előfutamai.

Tíz hazai és négy határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a Nemzeti Vágta október 3-4-i döntőjébe, amelyet majd a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartanak.

Az elővágtákon – ahogyan majd a Nemzeti Vágta döntőjén is – három korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések: a 10-13 évesek a Huszárgyerek, a 14-17 évesek a Kishuszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak.

Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérőprogramok is várják a közönséget: számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós- és pusztaötös-bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak.

Az elővágtát szervező települések sora idén három új taggal bővült: a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Partiumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín. Gyenesdiás tizenhetedik alkalommal szervezi meg elővágtáját, így a nagyközség a leghosszabb ideje előfutamot szervező település.

További információ a Nemzeti Vágtáról és előfutamairól az alábbi oldalon érhető el.

MTI/Felvidék.ma

