Gyorsabb segítség a betegeknek: új állomásokkal bővül a mentőszolgálat

Fontos mérföldkőhöz érkezett a szlovákiai sürgősségi egészségügyi ellátás reformja. Május 16-tól a mentőállomások több mint 90 százaléka már azokon a helyeken működik, amelyeket a mentőhálózat átalakítása kijelölt számukra. A reform célja, hogy a mentőegységek új elosztásával csökkenjen a betegekhez való kiérkezési idő.

A változások részeként több mentőállomást új helyre költöztettek, egyes állomások megszűntek, más településeken viszont új állomások jöttek létre. Ilyen új helyszín a Zólyomi járásban található Zólyomszalatna is, ahol a ZaMED mentőszolgálat ünnepélyesen megnyitotta új sürgősségi egészségügyi ellátást biztosító állomását, vagyis olyan egységét, amely hivatásos mentőápolókból áll.

Matej Polák, a ZaMED igazgatója szerint az új zólyomszalatnai állomás a Polyána-hegyaljai régió lakosainak biztosít gyorsabban elérhető, szakszerű segítséget hirtelen bekövetkezett egészségügyi problémák esetén. Mint fogalmazott, elsődleges céljuk, hogy a betegek gyorsan, biztonságosan és magas szakmai színvonalon jussanak a kórházi kezelést megelőző sürgősségi ellátáshoz.

Az új állomáson tapasztalt mentőegységek dolgoznak majd, korszerű műszaki felszereléssel. A mentők egy új generációs MAN TGE 4×4 mentőautót használnak, amely modern asszisztensrendszerekkel, beépített fertőtlenítéssel, speciális fénytechnikával, független fűtéssel, valamint gyógyszerek és infúziók megfelelő tárolására szolgáló fűtött polcokkal is rendelkezik. A felszerelés része többek között a defibrillátor, lélegeztetőgép, gyógyszeradagoló, automata újraélesztő eszköz és további modern egészségügyi technika is.

A ZaMED hangsúlyozza, hogy a korszerű járművek és eszközök mellett a személyzet képzettsége is kulcsfontosságú. A zólyomszalatnai állomáson felsőfokú sürgősségi egészségügyi végzettséggel rendelkező hivatásos mentők teljesítenek szolgálatot, akik a ZaMED nemzetközileg akkreditált képzési központjában folyamatos továbbképzéseken, szimulációkon és gyakorlati tréningeken vesznek részt.

Az új állomás megnyitását a helyi önkormányzat is támogatta. Mária Klimentová, Zólyomszalatna polgármestere úgy fogalmazott, örömmel fogadja az állomás létrejöttét, mert meggyőződése szerint nincs fontosabb a lakosság egészségénél, veszélyhelyzetben pedig a gyors és szakszerű ellátás a legtöbb, amit a közösség tagjaiért tenni lehet.

A megnyitóhoz ismeretterjesztő program is kapcsolódott. A helyi alapiskola tanulói kipróbálhatták az újraélesztést, bemutatták az automata külső defibrillátor használatát, a szakmai közönség pedig megismerhette a mellkaskompressziót végző mechanikus eszközt is. Az állomás a kötelező felszerelésen túl ilyen készülékkel is rendelkezik.

A ZaMED a zólyomszalatnai állomás mellett ugyanazon a napon Deménden is új sürgősségi egészségügyi állomást nyit. A társaság 2026-ban már Surányban, Ógyallán, Bényben és Farnadon is nyitott mentőállomásokat, az év végéig pedig Csallóközaranyoson is új állomást helyez üzembe.

A mentőállomások országos jegyzéke szerint a régióban több dél-szlovákiai településen is folyamatos üzemű állomások szerepelnek az új hálózatban, köztük Komáromban, Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Gútán, Marcelházán, Ógyallán, Farnadon, Deménden és Csallóközaranyoson is.

A ZaMED 2005-ben alakult, és folyamatos, kórházi kezelést megelőző sürgősségi ellátást biztosít életveszélyes állapotokban, illetve olyan megbetegedések esetén, amelyek súlyos egészségkárosodáshoz vezethetnek. Évente több mint 25 ezer beteget látnak el, mentőegységeik pedig több mint 1,3 millió kilométert tesznek meg.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény