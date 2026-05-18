Kőbe vésve – Szívünkbe írva

A fenti címmel nyílt meg a Lévai Református Egyházközség közel négy és fél évszázados múltját felölelő időszaki kiállítás a lelkészi hivatalt is magába foglaló Reménység Szigetén. A helyi reformátusság a május 17-én megnyitott tárlattal csatlakozik Léva városának első írásos említése 870. évfordulója alkalmából szervezett események sorához.

Mint a megnyitón elhangzott:

református közösségként mi is szeretnénk bekapcsolódni az ünnepségbe, hiszen egyházközösségünk története évszázadok óta összefonódik Léva történetével. A közös múltunk felidézéséhez járulunk hozzá a jelen kiállítással

– jegyezték meg a megnyitón.

Nt. Révész Tibor, a Barsi Református Egyházmegye esperese igei köszöntőjében kifejtette, hogy a nagy múltú várost igen gazdag történelemmel rendelkező reformátusság lakja.

„Egyházközségünk története 1592-ig nyúlik vissza. A református közösségünk az evangélikus testvérekkel együtt a katolikus közösség után a város egyik legrégebbi közössége”

– ezt már Nt. Kassai Gyula, lévai lelkipásztor fogalmazta meg az ünnepi alkalmon. Hozzátette, Isten kegyelméből az egyházak ma is jelen vannak a város életében.

Beszédében megjegyezte: „az évszázadok során sok minden megváltozott, azonban az Isteni vezetés, a megtartó kegyelem ereje vezette elődeinket, ez az erő hordoz bennünket is.”A kiállítás a múltat idézi, azonban valójában a jelenről, rólunk beszél, arról, hogyan tekintünk az örökségünkre” – hűzte hozz a lelkész.

Léva reformátussága őrálló szerepet hordoz, sokszor megsebzett és talpra állt gyülekezet. Rebellis és kitartó közösség. Több tanintézményt tartott fenn s tart fenn ma is. A történelmi sorsfordító időszakok ellenére nem tört meg a gyülekezet – emelte ki Kassai Gyula.

„Az kívánom, hogy e kiállítás ne csupán emlékeztessen, hanem inspiráljon is bennünket, hogy ne csak a köveket lássuk meg, hanem azt az élő lelket is, amely egykoron élt és életet adott, amely ma is képes életet adni nekünk” – zárta gondolatait a lévai lelkész.

A kiállítás az egyházközség közel félévezredes múltját mutatja be. A tárlatanyagban szerepelnek az egyházközség iratanyagának értékes darabjai, úrvacsorai kellékei, a legrégibb darabok a 17. századból valók.

A történelmi örökségük gazdag, a Barsi Református Egyházmegye közössége több évszázados múltra tekint vissza. A küldetésük túlmutat történelmi korszakokon és emberi rendszereken.

A tárlatanyag legértékesebb darabjai közé tarozik a Hontvarsányban a közelmúltig használt kókuszdióból készült kehely. A több száz éves míves darabot a koronavírus-jártvány idejéig használták. Számos egyéb míves kehely, keresztelő víztartó került az időszaki kiállításba. Dokumentumok egész sora látható. Az egyik legrégebbi kötet Szenczi Molnár Alberttől származik. Régi bibliák, dokumentumok, testamentumok kerültek kiállításra. Afrikai missziós utakból hozott egzotikus ajándékokat is láthatunk. A kézzel hímzett csodás úrasztala terítők sem hiányozhatnak.

A múlt jeles eseményeit megörökített fotográfiák szintúgy megtalálhatóak, a régmúltbeli és közelmúltból származó apró relikviák mellett. Portrékon köszönnek vissza a gyülekezethez kötődő jeles személyek alakjai. Könyvek s egyéb kötetek sora mutatja be a gazdag múlt egy-egy szeletét. A kiállításhoz kapcsolódóan magyar és szlovák nyelvű kis prospektust illetve információs paneleket is megjelentetett az egyházközség.

Kassai Gyula a Felvidék.ma-nak elmondta: a kiállításon bemutatott tárgyak mind az egyházközség tulajdonában vannak. A gazdag múlt értékes öröksége a nagyközönség számára ritkán elérhető, ezért is különleges a most megrendezett tárlat.

A lelkészi hivatal földszinti két termében berendezett kiállítás június 15-ig látható. Többek között a május 29-ei Nyitott templomok éjszakája rendezvény ideje alatt is megtekinthető az értékes kiállítás.

A kiállítás megszervezésében szakmai segítséget nyújtott Vincze László levéltáros és David Hudec néprajzi szakember.

Léva városa számos rendezvénnyel emlékezik meg az első írásos említésének 870. évfordulójáról, a Barsi Múzeumban most is látható a tematikus kiállítás, a Lévai Regionális Művelődési Központban az év elején volt látható az évfordulóhoz kapcsolódó tárlat. Mindkét említett kiállítás kétnyelvű volt. A lévai magyar szervezetek és intézmények összefogásaként egy Léva aranykorát megidéző színdarab összeállítására készülnek.

A kiállításról szóló képriportunk ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma