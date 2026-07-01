Egymást érik a Rákóczi Szövetség nyári programjai

A következő napokban egymást követik a Rákóczi Szövetség nyári rendezvényei: a sátoraljaújhelyi Rákóczi Szabadegyetem, az anyanyelvi táborok Sátoraljaújhelyen és Baján, valamint a DUE Médiatábor Balatonkenesén.

Július 2. és 5. között rendezik meg a Rákóczi Szabadegyetemet a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei hálózatának meghatározó tagjai találkoznak. A program középpontjában az iskolaválasztás, a demográfiai folyamatok, az iskolahálózatok kihívásai, valamint a Rákóczi Szövetség iskolabusz- és ifjúsági programjai állnak. A szabadegyetem részletes programja itt érhető el.

Július 5. és 10. között ismét megtelik a Rákóczi Tábor: az I. Összmagyar Anyanyelvi Táborba 900 általános iskolás gyermek érkezik.

A résztvevők olyan határon túli térségekből – Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból – jönnek, ahol a magyar közösségek szórványban élnek.

A tábor vendégei között 91 moldvai csángó és 110 diaszpórában élő gyermek is lesz, akik az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából, Németországból, Svédországból és Új-Zélandról érkeznek.

A tábor legfontosabb célja, hogy a gyermekek már fiatal korban megtapasztalják: Magyarországon egy nagy magyar közösség tagjaiként gyakorolhatják anyanyelvüket és megélhetik kultúrájukat. A táborban olyan gyermekek vehetnek részt, akik a határon túl magyar iskolába járnak, illetve a diaszpórában aktív tagjai a magyar közösségeknek.

Július 4. és 8. között rendezik meg a Rákóczi Szövetség egyik legrégebbi programját, a Bajai Anyanyelvi Tábort. Idén is több mint 60 diák érkezik a bácskai szórványból, hogy felhőtlen körülmények között gyakorolhassa a magyar nyelvet.

Július 4. és 12. között Balatonkenesén rendezik meg a nagy hagyományú DUE Médiatábort, amelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében 20 külhoni középiskolás diák vesz részt Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma