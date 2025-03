Hamarosan érkezik a premontrei kézműves sör

Türjén elindult a kézműves sörfőzés, amely a premontrei hagyományok és a modern sörkészítés találkozásából születik. A főzetek már készülnek, a maláta illata betölti a majorságot.

Türje hamarosan a kulturális és vallási turizmus egyik kiemelkedő helyszínévé válik, hiszen átfogó műemléki felújítás és turisztikai fejlesztés zajlik a településen.

A projekt keretében megújulhatott a Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom és környezete, amely nem csupán vallási és kulturális emlék, hanem egyedülálló épített örökség is.

Középkori örökség és modern turizmus találkozása

A türjei premontrei prépostsági templom felújítása 2018-ban kezdődött, majd 2022. augusztus 19-én Udvardy György veszprémi érsek szentelte fel magyar és európai premontrei apátok részvételével. A Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom előzetes bejelentkezés alapján látogatható, hétfő kivételével naponta 9–16 óra között.

Sör, hagyomány, innováció

A premontrei szerzetesek igyekeznek lépést tartani a korral, hiszen sokat változott a sörfőzés mestersége az elmúlt évtizedekben, és kifejezetten igaz ez a kézműves manufaktúrákra. A főzdében teljesen automata rendszer létesült, melynek kezelése nagy szakértelmet kíván, figyelemmel az apró részletekre a vízkezeléstől a malátaágy beállításán át egészen addig, míg a sör a korsóba kerül. A premontreiek hisznek abban, hogy főzdéjük alapkövét a közösség adja, így igyekeznek olyan tételeket főzni, amelyekben mindenki örömét lelheti: kínálatukban megtalálható lesz klasszikus világos Kellerbier jellegű lager, modern húrokat pengető friss citrusos ízvilágú búzasör, illetve IPA sörök, de nem hiányozhat a tradicionális apátsági borostyán színű, karamelles barna sör sem.

Új turisztikai attrakciók és élményalapú programok

A premontrei múlt tanúságtétele, a hit és a közösség ereje mind része annak a koncepciónak, amely Türje turisztikai fejlesztését vezérli. A fejlesztések célja, hogy Türje vallási, kulturális és turisztikai vonzereje tovább növekedjen, miközben a premontrei rend öröksége méltó módon mutatkozik be a nagyközönség számára. A családok, a történelem szerelmesei és az élményturizmus kedvelői egyaránt megtalálhatják itt a számukra vonzó programokat.

A létesülő vendégváró helyszínek: magtár kiállítótér – interaktív látogatóközpont és múzeumpedagógiai foglalkozások; sör- és csokoládémanufaktúra – kézműves ízek, hagyományos receptúrákkal; kávézó és étterem – helyi ízek autentikus környezetben.

Emellett nyugodt pihenést biztosító szálláshely is várja a látogatókat történelmi miliőben.

Felhelyezni Türjét a turisztikai térképre

A fejlesztések célja nem csupán a régió turisztikai vonzerejének növelése, hanem az is, hogy a látogatók lelkileg feltöltődve és hitükben megerősödve távozzanak. A premontrei örökség megőrzése és továbbadása Türje küldetése, amely most új formában ölt testet. „Reméljük, a rengeteg munka elnyeri méltó jutalmát, és sokan megszeretik nemcsak a templomot, hanem a megújult magtárat és a többi fejlesztést is, amelyek Türjét egyedülálló turisztikai célponttá teszik. Fel kellene helyezni Türjét Magyarország turisztikai térképére” – hangsúlyozta Fazakas Márton csornai apát.

Csornai Premontrei Apátság/Felvidék.ma