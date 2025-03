Bugár Béla szerint (is) Szijjártó Péter lenne Szlovákia legjobb külügyminisztere

Noha Bugár Béla előszeretettel nevezi magát politikai nyugdíjasnak, ennél mi sem áll távolabb a valóságtól: aktívabb, mint egynéhány élvonalbeli felvidéki magyar politikus. No persze az is sokat nyom a latba, hogy a politikai reanimáláshoz folyamatosan érkezik a segítség, nemcsak a baráti sajtó, de a korábban nem annyira baráti politikai térfélről is. Legutóbb az index.hu magyarországi hírportál készített vele nagyinterjút, amely újdonságokat ugyan nem, de tanulságokat azért jócskán tartalmaz.

Az interjú egy kis bemutatkozással indul: áruló, politikai öngyilkos, a felvidéki magyarság szétverője, túlélő, arc nélküli, kaméleon politikus és hazug. Az index újságírója ezeket említette az elmúlt 3 évtized „terméséből”, ami egész pontos leltár, talán csak a „felvidéki magyarság sírásója” maradt ki. Meg a pedofil – ahogy maga Bugár is mondja az interjúban, talán csak ennek nem nevezték őt. „Fene sem gondolta, hogy miután kinyomnak minket a Magyar Koalíció Pártjából, mi pedig új pártot alapítunk, ellenségként kezelnek minket” – törnek fel az álérzelmek a jó öreg Béla királyból, aki uralkodása idején egyáltalán nem volt ennyire érzelgős, amikor az ellenfeleit kellett eltakarítani az útból.

Duray Miklós, a belső ellenzék

Az interjú elején került szóba a közte és Duray Miklós között meglévő ellentét, ami persze akkor nem igazán ellentét volt, sokkal inkább a morál és …maradjunk annyiban: minden más ellentéte. Olykor harca. Duray Miklós meggyőződése volt, hogy a magyar pártra rátelepedett a gazdasági lobbi, amelynek köszönhetően egyesek megszedték magukat.

Duray Miklós ezt belülről láthatta, mint ahogy azt is, hogy Bugár Béla ebben milyen szerepet játszik, s talán a „charakteréről” is volt némi fogalma, hiszen annak idején, a kezdetek kezdetén ő segítette a pályára Bugár Bélát.

Aztán pedig a csúcsra. Bugár Béla így emlékezik erre az interjúban: „Mindig hálás leszek, hiszen neki köszönhetem, hogy amikor 1998-ban az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt egyesülésével megalakult a Magyar Koalíció Pártja, én lettem az elnöke. (…) Csáky Pál és én voltam a két jelölt az elnöki posztra, de mivel Miklóssal feszült volt a viszonyom, szinte biztosra vettem, hogy nem engem támogat. Ennek ellenére én lettem a befutó. Később tudtam meg egy együttéléses politikustól, hogy Miklós Csákyt megbízhatatlannak tartotta, míg engem butának és irányíthatónak, így esett rám a választás…

Ki tanította meg a magyar választókat szlovák pártra szavazni?

Ez is felmerül az interjúban, az örökzöld kérdés, amire a válasz természetesen az, amit a múltkori Gubík-Tokár-Bugár tévébeszélgetésben is láthattunk/hallhattunk:

ő ugyan nem, sőt, megfordítja a kérdést (most is): „akkor megtanítottam a szlovákokat magyar pártra szavazni”?

Amiben viszont egész biztosan igaza van, az az, hogy már rég nem úgy működnek a magyar választók, mint a boldog MKP-s békeidőkben. „Egy kimutatás szerint ma már csak a magyarok egyharmada szavaz magyar pártra, a többi vagy nem megy el voksolni, vagy szlovák pártot támogat. A Magyar Szövetségnek azon kell dolgoznia, hogy visszacsábítsa a magyarokat. Nem lesz egyszerű munka” – fogalmaz Bugár. Ami azt is magával hozza, hogy a témaválasztáson, fókuszon is el kell gondolkodnia a Magyar Szövetségnek, magyarán azon, hogyan tudja leválasztani és visszahozni a Smertől, Hlastól a magyar szavazókat? – tesszük hozzá.

Szijjártó a legjobb!

Az interjú további részében szó van a Kuciak-gyilkosságról és ennek politikai következményeiről, de arról is, hogy a négy szlovák kormányban eltöltött idejéből mely intézkedésekre a legbüszkébb (egyet elárulunk, a többi az interjúban: első helyen a Selye János Egyetem megalapítását nevezte meg Bugár Béla).

Természetesen kitér arra is a beszélgetés, hogy miként ítéli meg Robert Ficót, akivel annak idején együtt kormányozott. Szerinte nem igaz, hogy kívülről akarnák őt megpuccsolni.

Orbán Viktorról szólva elmondta: butaságnak tartja, hogy Szlovákiában is elkezdődött az „orbanizáció” – bármit értsen is alatta (bár arról egész konkrét elképzeléseink vannak, mit jelent ez a mindent uraló szlovák médiában és azok magyar csatlósainál).

Végül egy izgalmas „játékra” invitálták Bugár Bélát: nevezze meg az elmúlt harminc év „all-star” kormányát, azaz állítsa össze az álomkormányt azokból, akikkel az elmúlt évtizedekben dolgozott vagy megismert.

Külügyminiszternek Szijjártó Pétert nevezte meg, s hogy teljes egyetértésben érjen véget e rövid ismertető, idézzük is a róla alkotott véleményét, melynek minden szavával egyet tudunk érteni:

„Remekül kommunikál, maximálisan lojális a sajátjaihoz, és ha jól tudom, van felvidéki kötődése. A mostani magyar kormány legjobb tagjának tartom.”

A teljes interjú elolvasható ITT.

szd/Felvidék.ma/index