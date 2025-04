Minden és mindenki a helyére került”

A Magyar Szövetség a hétvégén tartotta Országos Tanácsát a kassai megyeházán. Az ott meghirdetett, a párt jövőképét felvázoló 13 pontból álló programról, az elfogadott határozatról és a pártból kizárt Gyimesi Györgyről is kérdezték Gubík Lászlót, a párt elnökét hétfőn reggel a Pátrián.

Gubík László azzal foglalta össze a szombati eseményeket, hogy végre „minden a helyére került”. Az ülésen összegezték a kongresszus óta eltelt fél évet, elfogadták a párt szervezeti, működési szabályzatát, határozatban álltak ki a felvidéki magyar kultúra és intézményei mellett. Az Országos Tanácson meghirdették a lokálpatriotizmus politikai programját is, amelynek lényege, hogy a párt olyan, a felvidéki magyarokat érintő kérdésekkel, problémákkal foglalkozik, ad rá válaszokat, kínál megoldásokat, amelyekkel a szlovák pártok nem foglalkoznak. Gubík a szimbolikus helyszín és időpont kapcsán megjegyezte:

„úgy gondolom, csattanós válasz 80 év után 13 olyan programpontot megfogalmazni, ami a kollektív jövőképünkről szól.

A beszélgetés során felmerült a párt etikai bizottsága által kizárt Gyimesi György neve is. Gubík szerint pártelnökként nem feladata etikai ügyekkel foglalkozni. Hozzátette azonban, annyi etikai vétséget követett el Gyimesi, hogy az „egy életre elég, nem még néhány hónapnyi tevékenységre, vagy inkább tevékenység nélküliségre”. Megjegyezte, elnökként nem arra kapott mandátumot, hogy „egy ember politikai ámokfutásával” foglalkozzon, hanem arra, hogy egy pártnak kínáljon korszakváltást, amely egy közösségnek kínál jövőképet. A Gyimesi-kérdést azzal zárta: „apja fia”.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy Gyimesi kizárása pártszakadáshoz vezet, Gubík úgy válaszolt, ez egyáltalán nem áll fenn.

„Vesztettünk egy Gyimesit, nyertünk egy programot és egy jövőképet. Mindenki döntse el, hogy mi a fontosabb” –

fogalmazott. Gubík szerint a normális működést, a pártfegyelmet, a következmények nélküliség helyett a következményekre és teljesítményre épülő politizálást szolgálja a meghirdetett 13 pont.

A pártelnök kifejtette: a választók reális problémáira kell fókuszálni – ehhez képest Gyimesi György személye és a köré összpontosuló kérdések lényegtelen dolgok. A műsorvezető arról is próbálta kérdezni a Magyar Szövetség elnökét, hogy mit gondol a Gyimesi Györgyhöz köthető, többek által fake news-portálnak minősített online újságról, amely Magyarországról is kapott a működéséhez támogatást, holott többször is megfogalmazódott vele szemben a kritika, hogy a „saját közösségével szemben mozog”.

Gubík nevesítette a portált, majd azt mondta, lényegtelen dolgokról továbbra sem szeretne beszélni. „Szerintem túl sokat ragozzuk a Gyimesi-témát, a Körképről aztán végképp teljesen méltatlan beszélni, mert az már egy olyan karanténban lévő hírközlő csatorna, ami lényegében csak a saját örömére vagy betegségére folytatja a tevékenységét, és én közösségileg teljes mértékben károsnak és dezintegrálónak tartom.

Minden és mindenki a helyére került”

– mondta, hozzátéve, ez alatt érti a Gyimesi–Körkép párost is. Gubík egyébként annak a véleményének adott hangot, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, a magyarországi támogatásokat minősíteni pedig nem akarta. „Bár meglepődnék, ha egyébként részesülne bennük” – tette hozzá.

A műsorvezető a pártelnököt arról is kérdezte, hogy a beszédében arra is utalt, miszerint a jövőben nem kívánnak foglalkozni a nagypolitikai eseményekkel vagy nemzetközi szervezetek ügyeivel, amelyekre nincs befolyásuk. „Úgy fogalmaztam a beszédemben, hogy a lokálpatriotizmus nem alibizmust jelent, hanem épp az ellenkezőjét.

Az az alibizmus, amikor tízezer kilométernyi távolságból, a fotelből, a billentyűzetünkkel akarjuk a világ eseményeit befolyásolni egy felvidéki kis faluból.

Mennyi esélyünk van arra, hogy a béketárgyalások megkezdését vagy kimenetelét befolyásolni tudjuk?” – kérdezett vissza. Gubík szerint ez csak arra lenne jó, hogy összevesszen a magyar a magyarral. „De ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne meg róla a véleményünk. Nekem is megvan, olykor elég karcos is” – jelentette ki.

Az elnök szerint számos megoldandó kérdés van és annyi problémahalmaz tornyosul előttünk, amelyeket a Magyar Szövetségen kívül senki nem karol fel.

„Legyen egy államnyelvtörvény és egy kisebbségi nyelvhasználati törvény helyett egy olyan törvény, amely a hivatali eljárásban hivatalossá teszi a magyar nyelvet, és az az adott régiókban hivatalosan használható. Legyen végre egy kisebbségi jogállásról, vagy ha úgy tetszik, a nemzetiségek jogállásáról szóló törvény. Foglalkozunk a gazdák, mezőgazdászok kérdéseivel. Itt az aszály, újra nagyon forró nyár lesz, a vízgazdálkodásban komoly reformokra van szükség” – sorolta.

Arra a felvetésre, miszerint a választók a nagypolitikai kérdések mentén értelmezik a pártok jellegét, milyenségét, Gubík úgy válaszolt, tisztában van vele, hogy a választót foglalkoztatják a világpolitika eseményei, kérdései. „De én arra kaptam mandátumot, hogy korszakváltást hozzak a pártba, ami új gondolatokkal, ha úgy tetszik, reformkísérlettel is jár. A lokálpatriotizmust kínálom ezzel szemben” – jelentette ki.

Gubík szerint politikai kommunikációs teljesítmény kérdése, hogy képesek-e tematizálni a közéletet.

„Politikai kommunikációs teljesítmény kérdése, hogy képesek vagyunk-e a mi témáinkat átültetni a fejekbe, hogy az alapján ítéljék meg a választók a párt teljesítményét is, meg úgy önmagában a közéletet is. Én erre vállalkozom, mert ezt tartom szükségesnek és fontosnak. Ez tud bennünket, a sok sebből vérző felvidéki magyarságot talpra állítani” – szögezte le.

SZE/Felvidék.ma