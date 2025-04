Böjti koncert a kassai református templomban

A kassai református templomban április 7-én böjti koncertet tartottak. A kassai Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola Ifjúsági Vegyeskara lépett fel a Prágai Vegyeskarral (Pražský smíšený sbor) együtt.

A kassai énekkart nem kell különösebben bemutatnunk, hiszen az sokszor szerepel sikerrel különböző rendezvényeken idehaza és külföldön. A legutóbbi hét évben Belgiumban, Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Németországban és Görögországban.

A prágaiak a cseh nem professzionális kórusok legjobbjai közé tartoznak. 1945-ben alakultak, majd különböző néven szerepeltek az idők folyamán. Vagy hatvan sikeres külföldi turnén vettek részt fennállásuk óta. Európa legtöbb országában, az Egyesült Államokban. Kanadában, Japánban, Izráelben, Egyiptomban és Kínában.

Jelenlegi repertoárjuk széles skálán mozog. Világi és egyházi művek számos szerzőjét öleli föl, a klasszicista szerzők műveitől kezdve a kortárs szerzőkig. De számos nemzet népdalait is előadják. Ezt most Kassán is tapasztaltuk, amikor ráadásként elénekelték magyarul a Kis kece lányom c. népdalt. Ezzel óriási sikert arattak.

A kórus számos professzionális zenekarral, szólistával és karnaggyal működik együtt. Legnagyobb sikerüknek tartják Verdi Requiemjének előadását 2013-ban és Antonín Dvořák Szent Ludmilla c. oratóriumának eléneklését 2021-ben.

A koncert elején Orémus Zoltán esperes köszöntötte a résztvevőket a 130. zsoltárral, melyet csehül is felolvasott, abból célból, hogy nyissuk meg szívünket, lelkünket a szó, zene és ének előtt: „Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.“

A kassai kórus Kodály Zoltán: Jánosnapi köszöntőjével kezdte, majd Kocsár Miklós: Maria Mater G0ratiae c. énekét adta elő. Összesen öt kórusművet szólaltattak meg.

A prágaiak Antonín Dvořák Bibliai énekei közül adtak elő többet, Mikuláš Schneider Trnavský MIatyánkját énekelték és végül Eugen Suchoň „slágerével” zárták műsorukat, az Aká si mi krásna (Milyen gyönyörű vagy) c. dallal, mely a szülőföld dicséretét zengi.

A lélekemelő koncert végén a Miatyánkot mondtuk el közösen. Mindenki az anyanyelvén.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma