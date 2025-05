Átadták Rimaszombatban a Város- és a Polgármesteri-díjakat

Rimaszombatban május 3-4-én Városnapokat tartanak. Ez alkalomból ünnepélyes keretek között tisztelegtek azok előtt a személyiségek előtt, akik hosszú távon hozzájárulnak a város és annak közösségi életének fejlődéséhez.

Mivel a Városi Művelődési Központ felújítás alatt áll, kisebb létszámmal és a testvértelepülések távollétében rendezték meg az ünnepi Városi Képviselő-testületi ülést. Helyszínül a Gömör-Kishonti Művelődési Intézet dísztermét választották. Vendégként a polgármester ezúttal Branislav Ondruš európai parlamenti képviselőt és Gyimesi György, a Szlovák Nemzeti Tanács korábbi képviselőjét, a környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba tanácsadóját hívta meg.

Jozef Šimko polgármester fél órás beszédében kiemelte az elmúlt 15 év fejlesztéseit és méltatta a kitüntetettek hozzájárulását, miszerint életművükkel hozzájárultak a város modern arculatának alakításához.

Eddig összesen 73 Város Díjat és 43 Polgármesteri Elismerést adtak át.

Idén három Város Díj és négy Polgármesteri Díj talált gazdára. Az elismeréseket Jozef Šimko polgármester nyújtotta át a díszvendégek és Jozef Tóth alpolgármester társaságában.

Ezeket az elismeréseket minden évben a Város Napja alkalmából adják át azoknak a személyiségeknek, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a város fejlődéséhez – a tudomány, technika, művészet, sport, szociális munka, közhasznú tevékenység vagy a város hazai és nemzetközi népszerűsítésének területén.

Rimaszombat Város Díját 2025-ben az alábbi személyek kapták:

Lisák Viktória – sokéves jótékonysági tevékenységéért, gyermektáborok, koncertek és rendezvények szervezéséért, valamint a Krízisközpontban élő nők támogatásáért. Jelentős szerepe volt az evangélikus templom tornyának felújításában is.

Vetrák Anna – az emlékkönyvek kézzel történő bejegyzésének ötvenéves hagyományáért. 1978 óta foglalkozik kalligráfiával és ünnepi írással, amellyel egyedi kulturális nyomot hagy a város eseményein.

Rigó László – életművéért a műszaki oktatás területén, valamint a városi képviselő-testületben végzett hosszú éveken át tartó munkájáért, ahol alpolgármesterként is tevékenykedett. Aktív közéleti szerepvállalását egy súlyos közlekedési baleset után, 2021-ben fejezte be. A díjra a Magyar Szövetség Rimaszombati Járási Elnöksége jelölte.

Rimaszombat Polgármesterének Díját 2025-ben az alábbi személyek kapták:

Ivan Hlaváč – 15 éven át vezette az orvosi ügyeletet, valamint tagja volt a városi képviselő-testületnek. Ma is aktív, annak ellenére, hogy nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

Molnár Sándor – a Református Keresztyén Egyház vezető lelkésze Rimaszombatban, közreműködött a Tompa Mihály Református Gimnázium létrehozásában, valamint kezdeményezte a református templom felújítását, a Csillagház, a Gólyavár óvoda és Református Alapiskola megépülését. Korábban közreműködött a szlovák és a magyar köztársasági elnökök történelmi találkozójának előkészítésében. Magyarország állami kitüntetésének a birtokosa.

Pápista Aladár – Rimaszombat labdarúgása történetének egyik legkiválóbb játékosa, aki az 1970-es években a csehszlovák élvonalban játszott. Jelentős mértékben hozzájárult a rimaszombati labdarúgás fellendüléséhez is, ahol a Slovan játékosaként segítette a klubot az első ligába jutni. Ezzel kezdetét vette a helyi futball aranykorszaka.

Marta Trochová – már 15 éve módszertani szakértőként dolgozik az iskolai étkeztetés területén, összesen 39 éve van jelen az iskolai menzák világában. Jelenleg az Š. M. Daxner Alapiskola étkeztetési részlegének vezetője.

Az ünnepség keretében a kulturális programot a rimaszombati Magán Zenei és Drámai Konzervatórium diákjai biztosították. A műsort Milana Jutková és Povinszky Elvíra vezették.

A Fő téren pénteken reggel óta vásár és kulturális program zajlott, amely szombat délelőtt is folytatódik.

Rimaszombat Fő tere ismét megtelt élettel, zenével és közösségi élményekkel a Városnapok alkalmából. A rendezvény háziasszonyai, Jarka Lajgútová és Polgári Marika végig figyelemmel kísérték a programokat és gondoskodtak a jó hangulatról.

A pénteki nap ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, amelyet a „Gyerekek a városnak” című műsor követett. A helyi óvodások, alapiskolások és a Művészeti Alapiskola tanulói szívvel-lélekkel mutatták be tehetségüket a közönségnek. Dél körül a SEWTO tornaklub és a Čisté duše tánciskola növendékei léptek fel látványos koreográfiákkal. A zenei programot a Bluetrend zenekar nyitotta meg, akik a legendás The Shadows együttes előtt tisztelegtek koncertjükkel. A délután folyamán a Relax Szabadidőközpont fiatal tehetségei léptek színpadra, őket követte az AT Band zenekar, majd a magyar énekesnő, Pintácsi Viki előadása nyerte el a közönség tetszését. Az estét Dominika Titková & Friends koncertje melegítette be, majd a nap fénypontjaként a közkedvelt Nocadeň zenekar lépett fel.

A szombati programok főként a gyerekekre összpontosítanak. A legkisebbeket Telka Strýka Baltazára szórakoztatja, majd a színpadon a Južný wietor zenekar veszi át a hangulat irányítását. A rendezvényt a Rimaszombati Tánczenekar / TORS zárja.

A Városnapok idén megmutatták Rimaszombat város kulturális sokszínűségét.

HE/Felvidék.ma