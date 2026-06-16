Nagyszombat megye korszerűsíti középiskoláit

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat tovább folytatja középiskoláinak modernizációját annak érdekében, hogy javítsa a fiatalok tanulási feltételeit és támogassa az egészséges életmódot. A megye legújabb beruházásainak összértéke meghaladja az 591 ezer eurót, amelyeket európai uniós források társfinanszírozásával valósítanak meg.

A Pöstyéni járásban több mint 386 ezer eurós beruházással teljes körűen felújítják a szaktantermeket.

Az építési munkálatok és a laboratóriumok rekonstrukciója várhatóan júliustól szeptember végéig, a nyári hónapokban zajlik majd. Ezzel párhuzamosan a megye már kiírta a közbeszerzést az új belső berendezések és technológiai eszközök beszerzésére is.

A pöstyéni Pierre de Coubertin Gimnáziumban megújul a kémiai, biológiai és fizikai laboratórium. Az új felszerelés beszerzésére csaknem 75 ezer eurót különítettek el áfa nélkül számolva. A korszerű iskolabútorok, az interaktív oktatási elemek, valamint a mozgáskorlátozott diákok számára kialakított akadálymentes munkaállomások lehetővé teszik a modern oktatási módszerek hatékonyabb alkalmazását és emelik a természettudományos képzés színvonalát.

A Verbói Ján Baltazár Magin Gimnáziumban a kémia-fizika laboratórium teljes felújítása valósul meg. Az intézmény új berendezésére kiírt közbeszerzés becsült értéke meghaladja a 34 ezer eurót áfa nélkül. A fejlesztés részeként korszerű tanári és diákmunkahelyeket, valamint a szükséges tárolóbútorokat és eszközöket is beszereznek. A beruházás elsősorban a kutató jellegű tanulást és a gyakorlati oktatást kívánja támogatni.

Az érdeklődő vállalkozások 2026. július 21-én 9 óráig nyújthatják be ajánlataikat.

Jelentős fejlesztés valósul meg a Galántai járásban is.

A Galántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban új iskolai sportlétesítmény épül, illetve a meglévő sportpályát is korszerűsítik. A beruházás becsült értéke 205 ezer euró áfa nélkül.

A megye ezzel a fejlesztéssel is a fiatalok egészséges életmódját és rendszeres testmozgását kívánja ösztönözni, hogy a diákok biztonságos, modern és vonzó környezetben sportolhassanak.

A kivitelezésre vonatkozó ajánlatokat 2026. július 3-án 10 óráig várják.

A most induló beruházások jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nagyszombat megye fenntartásában működő középiskolákban korszerű és jól felszerelt környezet álljon rendelkezésre az elméleti, gyakorlati és sportoktatás számára egyaránt.

Sajtóközlemény TTSK / HE, Felvidék.ma