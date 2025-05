Békét és szeretetet!

Szép Katyusa, földelkobzások, meg a kivégzőfalról visszhangzó nevetés – megjelent a MAGYAR7 19. száma.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta a rég bevált fogalmak is megváltoztatták az érvényüket, és a stabilnak hitt értékrendek is felborultak – fogalmaz A béke szövettana címmel megjelent vezércikkében lapunk főmunkatársa, Kövesdi Károly, akinek a témát ezúttal a második világháború befejezésének 80. évfordulója, a moszkvai megemlékezés szolgáltatta, hangsúlyozva, hogy ez is jó volt egy kis kútmérgezésre, már ami a szlovák-magyar viszonyt illeti, és erre mostanában a liberálisoknak van licencük.

Fotó: ma7

A témánál maradva Kolek Zsolt is Robert Fico moszvai útját tűzte tollhegyre, Szép Katyusa mindig hazavár címmel, rámutatva, hogy arról csak a követező közvélemény-kutatások adnak majd hozzávetőleges képet, hogy a kissé szégyenlősre sikeredett moszkvai vizit politikailag kifizetődő volt-e a kormányfőnek?

Lapunk nem kerüli meg az elmúlt hét egyik legfontosabb eseményét, a pápaválasztást sem. Kocur László Habemus papam című írásában azt világítja meg, hogy ki is Robert Prevost? Rajkovics Péter a világ reakcióit foglalta össze, míg B. Vida Júlia Puss Sándor és Zsidó János atyákat kérdezte.

Fotó: ma7

Vannak történetek, amelyek nem csupán a múltról szólnak, hanem rólunk, mindannyiunkról. Ilyen Visky András Kitelepítés című regénye is, amelyet a témában született egyik legjobb alkotásnak tartja a magyar kulturális élet. Tartozás és odatartozás, az emberi méltóság határai, a gyermeki bizalom, amely minden pusztítást képes túlélni – Tóth Tünde minderről kérdezi az alkotót lapunk nagyinterjújában.

Új nürnbergi pert szeretnének? – teszi fel az elgondolkodtató kérdést Kövesdi Károly háttéranyagában, annak kapcsán, hogy több nyugati állam szorgalmazza egy különleges bíróság felállítását, amely az orosz állami vezetést szeretné a vádlottak padjára ültetni.

Fotó: ma7

A következő téma is kulcsfontosságú kisebbségi közegünk számára, hiszen máig sejtjük, hogy az állam a Benes-dekrétumok alapján folytatja a konfiskálást. Somogyi Szilárd ennek járt utána, és kiderült, a Szlovák Földalap nem tagadja, hogy újraindultak az elkobzások.

Hol a boldogság mostanában? – teszi fel a kérdést B. Vida Júlia annak kapcsán, hogy május a szerelem hónapja. Létezik-e nagy Ő, látunk-e pozitív példákat, van-e sírig tartó szerelem – válaszok lapunk 22. oldalán.

Fotó: ma7

Prágában megjelent kortárs irodalmunk egyik legjelentősebb alkotója, Tóth László költő, író és művelődéstörténész cseh nyelvű verseskötete, ami azért is különleges, mert a cseh olvasókat eddig elkerülte a külhoni magyar költészet. Az eseményről Balla Kálmán írta meg gondolatait.

Lacza Tihamér a héten is leporolt egy históriát, így most azt tudjuk meg, mit tett Jedlik Ányos 1848-ban.

Babucs Zoltán Jaj a legyőzötteknek, egy kevéssé ismert történelmi tényről ír, ez pedig a második világháború után nyugati fogságba kerültek sorsa, amely korántsem volt olyan, ahogy azt tudás híján gondolnánk, ugyanis a nyugati fogolytáborok sem voltak emberségesek.

Fotó: ma7

Jól halad a rimaszombati ipari park építése, ahol a tervek szerint már a kezdetekben is 450 alkalmazottal számolnak, írja gömöri munkatársunk, Virsinszky Tamás. Nagy Miskó Ildikó arról számol be, hogy idén a Civil Becsületrend-díjjal az érsekújvári Strba házaspárt és dr. Kiss László orvost, orvostörténészt tüntették ki. Az Isten, haza és embertársak szolgálatában címmel ad számot Agócs Szvorák Emese a megújult füleki Koháry-kúria átadásáról, amely a cserkészeknek ad majd otthont.

Fotó: ma7

Isten és a hidrogénfúzió – amikor a kozmosz imádsággá válik – az izgalmas cím egy izgalmas előadást vezet fel, ahol Sztakovics János fizikus-csillagász beszélt a vallás és a tudomány összeegyeztethetőségéről. A nem mindennapi gondolatmenetet Bokor Réka jegyezte le.

Istent dicsőíteni, neki szolgálni – vallja Wollent Andrea, az ipolysági Magnificat gyermekkar vezetője, az alkalomból, hogy a kórus 30 éves fennállását ünnepelte. Ünnepelt a szenci Möggyes is, a néptáncegyüttes 15 éves volt. A másfél évtized munkáját Dunajszky Éva összegezte.

Fotó: ma7

Két nagymegyeri diák, Németh Dávid és Czajlik Csongor is remekelt a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó versenyen. Érzéseikről Lacza Gergelynek meséltek.

Fotó: Magyar7

Azt már Szomolai Andrea foglalja össze, hogy mint jelent a Mátyusföldnek a kézművességet támogató Szakkörök tevékenysége, Fábián Gergely pedig a magyar kormány által adományozott 10 teqball-asztal gombaszögi átadóján volt ott.

Bazsó Krisztina lakberendezés rovatunkban a sport témájú gyerekszobákat mutatja be, Hajtman Gábor Tud/Tech rovatunkban egyebek mellett káros szenvedélyeink következményeiről ír.

Fotó: ma7

A Hazajáró stábja ezúttal a Felvidék gútikus útján barangolt, a liptói völgyekben és a ködös Szepességben. Kenyeres Oszkár írását most is gyönyörű képekkel is illusztrálja.

A piros gyümölcs, ami gyógyít, itt az eperszezon – és Szarka Zsófi nemcsak két izgalmas, jó recepttel szolgál, hanem nagyon sok érdekes tudnivalót is leír erről a nagyon népszerű gyümölcsről.

Fotó: ma7

Vas Gyula a héten kipróbálta a luxust, a Mercedes Benz S 580-as minden eddigi tapasztalását überelte.

Mátis Rudolf azt írja le, hogyan jutott fel a Győri ETO a másodosztályból a nemzetközi kupaindulásig, Rajkovics György pedig az F1 pilótacseréit értelmezte, tekintve, hogy már javában zajlik a szezon.

Fotó: ma7

27 televízió műsora, és a rejtvény sem hiányzik a lapból a héten sem, a hátlapun pedig Tarczy Lajos hetényi kötődéséről írunk.

