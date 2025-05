Parádés gyermek folklórfesztivál Feleden

A 29. Területi Gyermek Folklórfesztivált a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya hagyományosan Feleden rendezte meg, hogy hozzájáruljon a fiatal generációk hagyományőrző neveléséhez és közösségi élményeinek gazdagításához.

A szépen felújított feledi kultúrházban május 21-én került sor a rendezvénye, melynek társszervezője a Gömör-Kishonti Művelődési Központ volt.

A fesztivál célja, hogy a gyermekek megismerjék és elsajátítsák a magyar népi hagyományokat, táncokat, dalokat és játékokat, ezáltal erősítve kulturális identitásukat.

A találkozót Albert Éva, a a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának alelnöke és Mihályi Gábor, Feled polgármestere nyitotta meg.

Ahogyan arról Povinszky Elvira, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának titkára, a Gömör-Kishonti Művelődési Központ munkatársa a közösségi oldalon tájékoztatott, a találkozón közel kilencven gyermek vett részt a Rimaszombati és a Losonci járás magyar tanítási nyelvű alapiskoláiból.

Az esemény során a résztvevők különböző műhelymunkákban vesznek részt, ahol szakemberek vezetésével tanulhatnak.

„A nyitóműsorban a füleki Foncsik Énekegyüttes zoboraljai dudanótákat énekelt, a feledi Gömöri Virtus Néptáncegyüttes pedig gömöri táncokat mutatott be. Az idei találkozón a gömöri tájegység népi hagyományaival (néptánc, népdal, népviselet, népi játékok) ismerkedhettek meg a gyerekek három oktató, Agócs Polli, Imre Mács Katalin és Varga Norbert segítségével és népmeséket is hallhattak egy füleki diáklány, Mihalovics Zsófia kiváló előadásában. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a polgármester úrnak, a helyi önkormányzatnak és a Csemadoknak, hogy ismét otthont adtak a rendezvénynek és segítő kezet nyújtottak a szervezésben” – nyilatkozta Povinszky Elvira.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával valósult meg.

A fesztivál lehetőséget biztosított a gömöri régió különböző iskoláiból érkező gyermekcsoportoknak, hogy találkozzanak, együtt tanuljanak és bemutassák tudásukat. Ezzel elősegítették a közösségi kapcsolatok erősítését és a tapasztalatcserét.

HE/Felvidék.ma