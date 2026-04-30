Véget ért a parlamenti ülés, hétfőn térnek vissza a padsorokba a képviselők

Csütörtök délután, a kérdések órája után véget ért a parlamenti ülés. A jövő héten térnek vissza a képviselők a parlamenti padsorokba. Május 1-jén, pénteken államünnep és munkaszüneti nap van, ezért nem lesz ülés.

Hétfőn (május 4.) a katonai hírszerzés és a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) 2024-es tevékenységéről szóló jelentéssel kezdődik a zárt ülés.

A csütörtöki ülés végén Martin Dubéci (PS), a parlament alelnöke felszólította a parlamenti hivatal munkatársait, hogy intézkedjenek a hétfői zárt tanácskozással kapcsolatban.

„Elejét kell venni az információk kiszivárgásának”

– mondta, és emlékeztette a képviselőket, hogy a zárt ülés idején ki kell kapcsolniuk a telefonjukat, és az összes elektronikus kommunikációs eszközt.

„Az lenne ideális, ha be se hoznák őket az ülésterembe”

– mondta.

A következő szavazás kedden (május 5.) esedékes. A parlamenti képviselők ezután döntenek például arról, hogy második olvasatba utalják-e a külföldön szavazás módosítására irányuló koalíciós javaslatot.

TASR/Felvidék.ma