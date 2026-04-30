Beterjeszti a Hlas-SD a választási ciklus népszavazással történő lerövidítését

A következő parlamenti ülésen beterjeszti a Hlas-SD a választási ciklus népszavazással való lerövidítésére vonatkozó javaslatát, melyet az önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítására vonatkozó törvénytervezethez akar csatolni. Ezt Matúš Šutaj Eštok, a párt elnöke jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján.

„A múlt héten zajlott a parlamentben az önkormányzatok megbízatási ideje öt évre való meghosszabbítására vonatkozó alkotmánytörvény-javaslat vitája. Első olvasatban elfogadta a parlament. A következő ülésen sorra kerülő második olvasatú vitában csatoljuk hozzá, hogy a kormány megbízatási ideje népszavazással lerövidíthető legyen” – közölte.

Šutaj Eštok emlékeztetett, hogy már ellenzékben is javasolták ezt a módosítást.

„Kormánypártként is ezt javasoljuk. Természetesen bizonyos alapkövetelmények rögzítése mellett, melyekről beszélünk a koalíciós partnereinkkel”

– tette hozzá. Elképzelhetőnek tartja, hogy a választás után egy ideig ne lehessen kiírni ilyen népszavazást, illetve a rendes választás előtt sem.

„Ez felesleges pénzkidobás lenne”

– magyarázta.

Richard Raši (Hlas-SD) szerint most kiderülhet, hogy valóban akar-e ilyen népszavazást az ellenzék, vagy az egész csak képmutatás.

„Kíváncsi vagyok, megszavazzák-e”

– mondta, az ellenzék reakcióira utalva, miután Peter Pellegrini államfő kihagyta a népszavazásból ezt a kérdést, alkotmányos aggályokra hivatkozva.

A Hlas-SD támogatja a Smer-SD javaslatát, hogy levélszavazás helyett csak a nagykövetségeken lehessen szavazni külföldön, de garantálni kell a szavazás titkosságát. Šutaj Eštok leszögezte, megszavazzák a második olvasatba utalást.

„A második olvasatban még tárgyalni fogunk arról, hogy további módosítással a lehető legtöbb állampolgár számára tegyük lehetővé a külföldről történő szavazást, esetleg a konzulátusok bevonásával, vagy más technikai jellegű módosításokkal”

– tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma