Füleken a városi képviselő-testület jóváhagyott egy 730 ezer eurós hitelfelvételi szándékot

Füleken a városi képviselő-testület ülésén a képviselők jóváhagytak egy 730 ezer eurós hitelfelvételi szándékot a városháza rekonstrukciójának befejezéséhez. Jóváhagyták továbbá azt is, hogy a város a Környezetvédelmi Alapból visszatérítendő hozzájárulást kérjen két költséges projekt társfinanszírozására. Ennek eredményeként három projekt valósulhat meg, több mint ötmillió euró értékben.

„Már amikor belekezdtünk a történelmi épület felújításába, tudtuk, hogy az nem lesz egyszerű. Mindez turbulens időkben történik, amikor az áfát 23%-ra emelték. A szerződéses projektünk elsősorban az épület energiahatékonyságának növelésére irányul – világítás, légvisszanyerés, fűtés és az épület külseje. A belső tér azonban megmaradna eredeti állapotában” – magyarázta Agócs Attila polgármester.

Az önkormányzatnak saját forrásból kell fedeznie a többletmunkák és a beltér befejezésének költségeit. Ehhez a városi képviselő-testület 730 ezer eurós hitel felvételének szándékát hagyta jóvá. A város több bankot is megkeresett, a polgármester szerint az ajánlatok már az asztalon vannak. „Ezek viszonylag kedvezőek, a kiértékelésük zajlik.”

A hitel négy célt szolgál. Közel 37 ezer euró megy az áfa eredeti 20-ról 23%-ra való emelkedésének fedezésére. További 221 ezer eurót fordítanak a rekonstrukció során felmerült, előre nem látható, az eredeti szerződésben nem szereplő többletmunkák kifizetésére.

A másik két tétel a városháza belső terének befejezése és központi légkondicionáló berendezés beszerelése.

„Az eredeti terv csak a légvisszanyerést tartalmazta, de ez nem oldja meg a nyári magas hőmérsékleteket. A hivatal zavartalan működésének biztosítása érdekében ezért az épület teljes hűtési rendszerét valósítjuk meg.” A belső felújítás részeként az önkormányzat szeretné befejezni a melléképület padlásterének rekonstrukcióját, ahol új tárgyalóterem létesül.

Az emeleten is lesznek alaprajzi változások abban a részben, ahol a városvezetés és a titkárság található. „Arra vezet tűz esetén a menekülési útvonal, ami az épület tűzvédelmével kapcsolatos további módosításokat igényel.” A városháza belterét, beleértve a folyosókat is, részlegesen többször felújították, gyakran nem megfelelő módon. Ezért az épületben különböző típusú padlóburkolatok, illetve beltéri ajtók találhatók. „Van olyan folyosó, ahol négyféle padló és ötféle ajtó van. Ha már ilyen nagyszabású felújítást végzünk, szeretnénk ezeket az elemeket vizuális és minőségi szempontból is egységesíteni.”

Hitel a projektek társfinanszírozására

A Környezetvédelmi Minisztérium a Környezetvédelmi Alapon keresztül kedvező hiteleket kínál az önkormányzatok zöldberuházásainak társfinanszírozására. Az áprilisi ülésen a képviselők a városháza befejezéséhez nyújtott kölcsönnel egy napirendi ponton belül jóváhagyták azt a szándékot is, hogy a Környezetvédelmi Alapból két projekt társfinanszírozására hitelt igényeljenek. „Ezek kis, de fontos források a parkban lévő tó és környéke revitalizációs projektjének közel 66 ezer eurós társfinanszírozásához, illetve a városi művelődési központ hőszigetelési projektjének több mint 160 ezer eurós társfinanszírozásához.” Ennek a hitelnek azonban nem kellene alapvető módon megterhelnie a költségvetést. „Kétszázalékos kamattal kínálják, miközben az épület hőszigetelését követően megtakarítást érünk el a fűtési költségeken.”

Városi vagyon felújítása több millió euró értékben

A városháza rekonstrukciója több mint hárommillió euróba, a kulturális központ rekonstrukciója legalább 1,4 millióba, a park revitalizációja pedig mintegy 825 ezer euróba kerül. A hitelfelvételt követően a polgármester szerint a városi vagyon értéke jelentősen megnő. „Egy átlagember számára egy 950 ezres kölcsön nagy tehernek tűnik. De ha figyelembe vesszük, hogy még az átlagos családoknak is néha százezer eurós hitelt kell felvenniük az ingatlanvásárláshoz és felújításhoz, akkor ez a többmilliós önkormányzati költségvetés esetén nem is olyan nagy teher. Bár több százezer eurót fektetünk be, a vagyonunk több mint ötmillió euróval fog felértékelődni” – állapította meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma