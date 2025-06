Az első gútai Felvidéki Ősök Útján

A Vízimalom Múzeumnál került megrendezésre az a nagyszabású gútai hagyományőrző ünnepség, melyet Potápi Árpád János emlékére ajánlott fel a szervező Gúta Öröksége – gútai hagyományőrző polgári társulás. A látogatók a különböző programok kíséretében betekintést nyerhettek a honfoglaló őseink nomád életstílusú világába.

Aki átkelt Európa leghosszabb fedett fahídján, majd végigsétált az erdei sétányon a halastó mellett, az részese lehetett egy három napos időutazásnak és az őseink útját járhatta.

Gyalogos és lovas harci bemutatók, kézműves árusok, jurtafalu, 9-11. századi életmód kiállítás, íjász kiállítások, népzenei és nemzeti rock koncertek, táncház, gyermekeknek szervezett foglalkozások, hazai ízek fogadták a nézőket.

Felléptek olyan előadók, mint a Török Tilla Folk Experience, Fábián Zoltán és zenekara, a Varkocs, a Felvidéki Kárpátia és a Keleti Szél együttes.

Gyalogos harci bemutatókat láthattak Bogár Péter és a Fekete Sólymok, a Felföldi Dalia Iskola, valamint a Csongrádi Köböre és Lovasharc Hagyományőrző Egyesület-Dél-Alföldi Turán és a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület jóvoltából. Lovas harci bemutatót tartott a gútai Vermes törzs és a Pusztai Rókák csapata.

A harcosok bemutatkozása és az ünnepség megnyitója a Seregszemlével kezdődött, amelynek indulóját Ráduly Levente és a Pragmatica zenekar szerezte.

Itt került sor a Felvidéki 6-os íjászverseny harmadik fordulójára is, melynek megálmodója a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub. Közel 50 íjász jóvoltából egy nyílzápornak is szemtanúi lehettek a jelenlévők.

A nyári napforduló estéjén Fehér Holló Öskü táltos és a Karabaksa család vezetésével volt szertűz is, illetve egy nyírfát is felszalagoztak a helyszínen, amely szintén a szer részeként szolgált.

Vasárnap a Magyar Királyi Koronaőrség kíséretében a magyar Szent Korona hiteles másolatát fogadták a hagyományőrző gyalogosok és lovasok a Gútai Szent Rozália parkban található kápolna előtt, ahol egy rövid istentiszteletre is sor került. Ezután a menet a Gútai Idősek Otthonába és Napközis Otthonba vitte el a Koronát.

A Vízimalomnál megemlékeztek a tavaly tragikusan elhunyt Potápi Árpád Jánosról is. A megemlékező beszédet Csibi Krisztina magyar országgyűlési képviselő és a gútai Vermes István Koppány mondták el. A Potápi Árpád János Alapítvány képviselőjeként Potápi Katalin Zsuzsanna is tiszteletét tette az Ősök Útján, illetve a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, Csenger Tibor is jelen volt.

Ünnepi beszédek is elhangoztak Bíró András Zsolttól, a Magyar-Turán Alapítvány elnökétől, Halász Bélától, Gúta város polgármesterétől, Gubík Lászlótól, a Magyar Szövetség elnökétől és dr. Samu Istvántól, a helyi kulturális bizottság elnökétől.

A főszervező Méhes Csaba és a Gúta Öröksége – gútai hagyományőrző polgári társulás munkáját nagyon sok szervezet, önkéntes és anyagi támogató segítette, köztük kiemelten a Magyar-Turán Alapítvány, a Felföldi Dalia Iskola és Keresztesi István.

A szervezők és társszervezők remélik, hogy ez a rendezvény ráhangolódásként szolgált a bugaci Ősök Napjára, mely augusztus 8-10. között kerül megrendezésre a Magyar-Turán Alapítvány szervezésében!

Chovan Lilla/Felvidék.ma