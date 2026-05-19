Bortemplom, Búcs rejtett kincse

A „bortemplom” kifejezést a világban alapvetően kétféle kontextusban használják: egyrészt valódi, muzeális vagy kulturális funkciót betöltő épületekre, másrészt pedig a borászok védőszentjének, Szent Orbánnak szentelt kápolnákra utalva.

A bortemplomok a gasztrokulturális örökség és a borászat különleges szimbólumai. Jelentőségük abban rejlik, hogy ötvözik a borkultúra történeti értékeit az edukációval és a művészettel, miközben egyedi keretet biztosítanak a szőlőtermesztés hagyományainak és a borkészítés folyamatainak bemutatására.

A bor évszázadok óta szakrális jelkép – a kereszténységben Krisztus vérét szimbolizálja –, ugyanakkor a társadalmi összetartozás egyik legfontosabb kelléke is. A bortemplomok ezt a történelmi, kulturális és spirituális tiszteletet emelik át a modern kor élményalapú kultúrájába. Bemutatják a történelmi borvidékek múltját, a filoxéra előtti és utáni korszakot, valamint a helyi közpincék történetét.

Európa nevezetes bortemplomai

Európában három kiemelkedő bortemplomot és bor-látogatóközpontot tartanak számon.

A Sátoraljaújhelyi Bortemplom a tokaj-hegyaljai régió egyik különleges épülete, amelyet kifejezetten a bornak emeltek. Az 1913-ban átadott, Thoroczkay-Wigand Ede által tervezett épület nemcsak lenyűgöző homlokzatáról – amelyet a hegyaljai városok címerei díszítenek –, hanem az alatta húzódó hatalmas pincerendszeréről is híres. Küldetése a tokaji aszú és a térség borkultúrájának bemutatása.

A portugáliai Portóban, Vila Nova de Gaia városrészben, a Douro folyó partján található egykori borospincékből kialakított kulturális negyed és múzeumkomplexum a bor, a parafa és a portugál gasztronómia gigantikus élményközpontja.

A harmadik különlegesség pedig a Búcsi Bortemplom, amely a Felvidék egyik legkülönlegesebb borászati látványossága.

A Felvidék egyedülálló ékköve

A Búcsi Bortemplom a partfalba vájt, középkori hangulatot idéző, egyedülálló kóstolóhelyszín, a Vintop Karkó pincészet otthona.

Eredetileg borkóstoló helyiségnek készült, mára azonban a térség egyik különleges vallási és kulturális jegyeket is hordozó boros látványosságává vált.

Búcs az egyetlen község Szlovákiában, ahol templomot emeltek a bornak. A helyi borok és a régió borászati turizmusának egyik kulcsfontosságú központja lett, amely szorosan összefonódik a helyi szőlőtermesztési hagyományokkal és a Karkó Pincészet munkásságával.

A megálmodók és az építés története

A Bortemplom megálmodói Karkó Henrietta és férje, Karkó János, Búcs község polgármestere voltak, akik saját szőlészetükben, a Vintop Karkó Pincészetben hozták létre ezt a különleges helyszínt.

Az épület eredetileg kóstolóhelyiségnek készült. A „Bortemplom” elnevezés az építkezés során született meg, amikor az egyre szaporodó boltívek és kupolák templomi hangulatot kölcsönöztek az építménynek.

– „A pince Kardos Kálmán építészmester keze nyomát dicséri. A méreteket mi határoztuk meg, hiszen az alapokat mi raktuk le, innentől kezdve az építészmester saját elképzelése szerint formálta meg a Bortemplomot. A kovácsolt csillárokat és a fáklyalámpákat is kézműves mester készítette” – mesélték a tulajdonosok.

Több száz éves téglák titka

Az épület különlegessége, hogy lebontott kúriákból, uradalmi épületekből és régi malmokból származó, több száz éves téglákból épült fel. Ezeket egy magyarországi cég mentette meg az enyészettől, így új életet kaptak Búcson.

A téglák jelzettek, történelmi értéket hordoznak, és különleges, rusztikus atmoszférát teremtenek.

A föld alá, partfalba épített, 6 méter széles és 22 méter hosszú helyiség valóban egy templomhajóra emlékeztet.

Misztikus hangulat és tökéletes akusztika

A belső teret három hatalmas, 1,3 méter átmérőjű csillár, kézzel készített fáklyalámpák és vörös szőnyeg díszíti, amely egészen a bejárattól az „oltárig” húzódik.

A különleges akusztika miatt akár koncertteremként is megállná a helyét.

– „A beszédet mikrofon nélkül is kiválóan hallani még az utolsó sorban is. Télen kellemes meleget, nyáron hűvöst biztosít, így a borok hőmérséklete sem változik meg, amikor a pincéből ide kerülnek” – emelte ki Karkó János.

Az első esemény: egy felejthetetlen esküvő

Bár az építmény eredetileg borkóstolók számára készült, az első rendezvény mégsem ilyen esemény volt.

Egy fiatal pár csupán megtekinteni érkezett a Bortemplomot, ám azonnal beleszerettek, és eldöntötték: itt tartják esküvőjüket.

Az idő szorított, a csillárok az utolsó pillanatban érkeztek meg, a menyasszony pedig még csütörtökön sem hitte el, hogy szombatra minden elkészül. Végül minden tökéletesen sikerült.

– „Ez egyfajta édes középút. Megvan a templomi hangulat, ugyanakkor polgári szertartást tartunk. A menyasszonyok itt valódi királynőnek érezhetik magukat” – mondják a tulajdonosok.

Búcs büszkesége

A közel 1200 lelket számláló kis község méltán lehet büszke erre a nem mindennapi építményre.

A Búcsi Bortemplom egyszerre turisztikai látványosság, kulturális központ és a borkultúra ünnepe. Falai között a történelem, az építészet, a hagyomány és a bor szeretete különleges harmóniában fonódik össze.

Aki egyszer belép ide, úgy érezheti, mintha évszázadokat utazna vissza az időben – egy olyan világba, ahol a bor nem csupán ital, hanem kultúra, hagyomány és szinte szent tisztelet tárgya.