Újra mindenkit vár a Vadas fürdő

A párkányi Vadas fürdő számára a tavalyi szezon komoly problémát jelentett. Az idei szezon már megkezdődött, a fürdőzők a medencéket egészen szeptember 20-ig élvezhetik. A fürdő teljes kapacitása, a medencék, a csúszdák és valamennyi atrakció június 1-től augusztus 31-ig áll a vendégek rendelkezésére. Erről Szabó Jenő, a város polgármestere adott tájékoztatást.

A régi fürdő júliusban és augusztusban tart nyitva, a wellness és a relax részleg egész évben üzemel. Az elmúlt szezon, a tavalyi év rendkívül problematikus és sok szempontból nehéz volt a fürdő részére. Részben ennek oka volt a kedvezőtlen időjárás. de ugyanakkor az a tény is, hogy váratlanul kénytelenek voltak bezárni a medencei részleget. A fürdő tavaly június 15-től július 8-ig zárva tartott. Ekkor került sor a víz minőségének vizsgálatára, a vízminták ellenőrzésére. Mint a hírekből köztudott, tavaly egy úszó tanfolyam során a feltételezések szerint Naegleria fowleri vírussal fertőződött meg egy 11 éves fiú, amelynek következtében életét vesztette.

A higiénikusok bezáratták a fürdőt, több alkalommal bevizsgálták a medencék vizét, de a Naegleria fowleri vírus jelenléte nem igazolódott. A laboratóriumi vizsgálatok kizárták az adott időben, az adott helyen begyűjtött vízmintákban a vírus előfordulását, de ez még nem jelenti, hogy más helyeken esetleg nem volt jelen – így tájékoztatott a Szlovák Egészségügyi Hivatal.

Ez az ügy rányomta bélyegét a fürdő gazdálkodására is. A Vadas Társaság 549.979 eurós veszteséget könyvelt el, az előző évet viszont 1. 231. 802 eurós nyereséggel zárták. A bevétel 8. 508. 406 euróról 6. 403. 310 euróra csökkent. A gazdasági tevékenység bevételének összege 8. 637. 109 euróról 6. 582. 007 euró lett.

A közkedvelt fürdőt hosszú éveken keresztül sikeresen irányító Hogenbuch Endre ez év május 31-ével befejezte igazgatói működését. A távozásra önszántából került sor, de elhatározására hatással volt a tavalyi évben történt sajnálatos eset is. Ellenben kizárta, hogy a fürdő gazdálkodásával függne össze döntése.

„A Vadas fürdő teljes gazdasági viszonya rendben van, a társaság helyzete stabil és a vizsgálatok semmi komoly visszásságot nem tapasztaltak, eltéréseket nem igazoltak”

– mondta a távozó igazgató.

Az igazgatói tisztségre pályázatot írtak ki, az első forduló azonban eredménytelenül zárult, így újabb versenypályázatot indítottak további feltételekkel. A városi hivatal ezért úgy határozott, hogy a Vadas fürdőt időlegesen Alena Podhorská és Milan Kilár ügyvezetők irányítják.

