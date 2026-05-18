Akácillat: bor és hagyomány Kisgéresen

Az Akácillat rendezvény idén már tizenhetedik alkalommal várta a bor és a hagyományok kedvelőit Kisgéresen. A többnapos esemény célja, hogy életre keltse a borvidékek régi szokásait, miközben gazdag kulturális programokkal és különleges borkóstolókkal kínál felejthetetlen élményt a látogatóknak.

A rendezvény előtt sokan aggódtak az időjárás miatt, hiszen az előrejelzések esőt mutattak a hétvégére. Végül azonban a Jóisten kegyes volt a fesztiválhoz: kellemes, barátságos idő fogadta a látogatókat, így semmi sem zavarta meg a jó hangulatot. A rendezvény különleges atmoszférájához idén is hozzájárult a környéket betöltő akácillat, hiszen a pincék környékét övező akácfák virágzása varázslatos hangulatot teremtett.

A program középpontjában ezúttal is a helyi borászatok álltak:

a vendégek kiváló minőségű fehér-, rozé- és vörösborokat kóstolhattak, miközben szlovákiai és külföldi folklóregyüttesek, zenészek és énekesek gondoskodtak a jó hangulatról.

A szervezők szerint a rendezvény célja nemcsak a borok bemutatása, hanem a közösségi élmény és a kulturális hagyományok ápolása is.

A fesztivál pénteken egy exkluzív élmény-borkóstolóval indult az előre bejelentkezett vendégek számára. A jurta épületében hat helyi borász tizenkét különböző borát mutatta be. Az estét a Nyitott pincék előestéje zárta, ahol tíz borász több mint huszonnégyféle bora várta az érdeklődőket.

Szombaton a Nyitott pincék napján tizenkilenc borász harmincnyolc különböző borát lehetett megkóstolni. Az amfiteátrumban egész délután kulturális műsorok szórakoztatták a közönséget: fellépett többek között a Gálszécsi Művészeti Alapiskola harmonika együttese, a Kiscike citerazenekar, a Komócs néptánccsoport, valamint magyarországi és szlovákiai előadók operett-, musical- és retrozenei műsorokkal.

Az Akácillat rendezvény az évek során a régió egyik legkedveltebb bor- és kulturális fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a minőségi borok, a hagyományőrzés és a közösségi élmény találkozik.

