Felvidéki értékek a Néprajzi Múzeum állandó kiállításában

A Néprajzi Múzeum 2022 májusában átadott nem mindennapi kialakítású épületében több száz négyzetméternyi területen helyezkedik el az állandó tárlat, amely a történelmi Magyarország néprajzát, néphagyományát, a népi kultúránk örökségét mutatja be. A hatalmas, föld alatti kiállítótérben számtalan felvidéki tárgy, néprajzi örökség kapott helyet.

A folyosón kialakított kerámia-látványtárban több ezer eszközt láthatunk. A kiállítás igyekszik korok, tájegységek és kerámiatechnika alapján csoportosítani a tárgyakat. Itt felvidéki fazekasok csodás remekei bukkannak elő. A bakabányai hagyományos fazekasedények mellett a gömöri míves motívumú kerámiákkal, a modrai virágos díszítésű kerámiákkal is találkozhatunk.

A népviseleti részen is van mit megcsodálnunk. Többek között a Szepesség vidékéről, a nógrádi tájegységről, de a felvidéki bányavidékekről is származnak bemutatott viseletek, ruhadarabok. Ha már bányászat, az igazi türelemjátékkal elkészített selmecbányai bányászüveg is megfigyelhető. Ahogy a szakrális tárgyakat bemutató részlegen a Gyűgy melletti Egyházasmarotról való kis húsvéti bárányfigurákat is elhelyeztek.

A népművészet motívumvilága visszaköszön a korabeli bútorokon is. Tulipános ládák, a növényi szimbólumokkal és virágos motívumokkal díszített különféle bútordarabok között jó pár palóc áttört bútort is találunk. A különleges technikával készült lócaháttámlák, polcok és edénytartók mutatják be a palócságra jellemző legszebb darabokat.

Érdemes bebarangolni a Néprajzi Múzeum termeit, felkutatva felvidéki értékeinket.

Pásztor Péter