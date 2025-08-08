Az egészségügyi miniszter nem mond le, de őt is aggodalommal töltik el a mentőtender körüli visszásságok

Pénteken délelőtt a főügyészség közösségi oldalán jelentette be Maroš Žilinka legfőbb ügyész, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el a mentőállomások működtetésére kiírt kétmilliárd euró értékű közbeszerzés ügyében, mindezt a megjelent sajtóinformációk alapján.

A „mentőtendert” kritizálta az ellenzék, a koalíciós SNS és az Orvosi Szakszervezet is. Több ellenzéki párt is Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter lemondását követeli. Bírálják, hogy a közbeszerzés nem átlátható, és szerintük a nyertesek kilétéről előre döntöttek. Erre mutatott rá a Magyar Szövetség szakpolitikusa, Viola Miklós is. A párt szerint a mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázatot meg kell ismételni.

Peter Pellegrini szlovák államfő arra kérte a minisztert, hogy a tender során tartsa be a törvényt. A közbeszerzési hivatal is megszólalt az ügyben, felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatot nem az európai előírásokkal összhangban készítették elő.

Az egészségügyi miniszter, megszakítva nyári szabadságát, a mentőszolgálatokra kiírt pályázatot övező kétségek és kérdések miatt péntek délutánra sajtótájékoztatót hívott össze a kétmilliárdos közbeszerzéssel kapcsolatban, amelyen üdvözölte a főügyészség döntését, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a közbeszerzést újra meghirdetik. Arról, hogy pontosan mi fog történni a mentőállomások működtetésére kiírt közbeszerzéssel – megszüntetik, megismétlik vagy újra kiírják – , a miniszter hétfőn tájékoztatja a nyilvánosságot, miután ő maga is megismerkedik a közbeszerzés eredményével és lefolyásának törvényességével, amelyet a minisztérium jogi osztályával vizsgáltat felül.

Újságírói kérdésre az egészségügyi miniszter többször is megismételte, hogy a sajtóban megjelent, a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült kétségek (a tender nyertese a Hlas-SD párthoz kötődő, a pártot támogató üzletember) őt is aggasztják. Ezért a minisztérium felülvizsgálja a közbeszerzést és az eredménytől függően dönt annak további sorsáról. Ha beigazolódnak a vádak, annak megfelelő személyi következményei lesznek – jelentette ki újabb újságírói kérdésre.

SZE/Felvidék.ma/TASR