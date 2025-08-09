Home Itt és Most Törölni kell a mentőállomások működtetésére kiírt pályázatot
Törölni kell a mentőállomások működtetésére kiírt pályázatot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Fico: Robert Fico  kormányfő szerint törölni kell a mentőállomások működtetésére kiírt pályázatot, mivel sok körülötte a kérdőjel és a megválaszolatlan kérdés. A kormányfő a közösségi hálón azt is kijelentette, ha Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter hétfőn (augusztus 11.) minden szükséges lépést megtesz a pályázat visszavonása érdekében, „akkor semmi ok nincs személyes politikai felelősségvállalásra a kommunikációs hibák miatt”.

„Az egészségügyi minisztérium és a hozzá tartozó intézmények amatőr kommunikációs hibái miatt alakult ki ez a helyzet a pályázat körül.

Ahelyett, hogy a Hlas-SD és az egész kormány most politikai offenzívában lenne elsősorban a brit botrány miatt, a média és az ellenzék komoly támadásainak van kitéve ez a kormánypárt, és bizalmatlansági indítvánnyal kell szembenéznie” – magyarázta Fico.

A kormányfő a hét elején felszólította Šaškot, adjon nyilvános magyarázatot a pályázattal kapcsolatos kérdésekre. Az egészségügyi miniszter pénteken bejelentette, hétfőn (augusztus 11.) tájékoztat a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat további sorsáról. Többször megismételte, hogy zavarják a pályázattal kapcsolatban megjelent információk, ezért megbízta szakértői csapatát és az operatív központ vezetését, hogy

vasárnapig készítsék el a javaslataikat, hogyan oszlassák el a kételyeket, beleértve a pályázat lehetséges visszavonását is.

Az ellenzék bírálja, hogy a miniszter még nem szüntette meg a kiírást, a sajtótájékoztatóján pedig semmire sem adott magyarázatot, ezért továbbra is a távozását követeli. A Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) figyelmeztetett, hogy a pályázat nem felel meg az uniós szabályozásnak.
A pályázatot 344 mentőállomás és hét helikopteres mentőorvosi szolgálat üzemeltetésére írták ki.

TASR/Felvidék.ma

