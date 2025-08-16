Felvidéken kezdetét vette az 1Úton zarándoklat

A Via Mariae Polgári Társulás szervezésében, a szentévben a remény zarándokaiként három időpontban szerveződik az 1Úton nemzetközi zarándoklat, augusztus 16-án, augusztus 30-án és szeptember 6-án.

Török Andrást kérdeztük, a Via Mariae Polgári Társulás alapítóját, aki a Mária Út-hálózat felvidéki szakaszai kiépítésének és karbantartásának munkatársa, a zarándoklatok egyik szervezőjét, mit jelent a felvidéki zarándokok számára a Mária Út és a nemzetközi 1Úton zarándoklathoz való csatlakozás:

„Elgondolkodva a Mária Út és az 1Úton alapvető küldetésén, a Szűzanya „fiat”-ja, tehát beleegyezése jut az eszembe, amikor alázatos szolgáló leányként vállalja az istenanyai hivatást. A jubileumi Szentévben, Máriához hasonlóan, a Remény zarándokaként, őszinte alázattal és reménnyel, szlovák testvéreinket is megszólítva, indulunk el a felvidéki tájegységek, így a Csallóköz, a Mátyusföld, Zoboralja, Hont vármegye és Gömörország zarándokútjain, hogy „Per Mariam ad Jesum”, tehát „Márián keresztül Jézushoz” vezessük úgy zarándoktársainkat, mint saját magunkat. Ebben a ráhagyatkozásban számunkra Szent István királyunk járt elöl példaként, amikor, röviddel halála előtt, felajánlotta országát a Szűzanyának, s ezáltal Regnum Marianum, azaz Mária Országa lettünk.

A Felvidéken, az idei évben három időpontban szerveződik meg az 1Úton, mégpedig a mai napon, augusztus 16-án, majd 30-án, illetve szeptember 6-án”

– mondta el portálunknak Török András.

Az elmondottak alapján, a mai napon Hontnémeti és Palást között, augusztus 30-án, berencsi megérkezéssel Nagykérről, Nyitracsehiből és Nagycétényből indulnak el a zarándokok, szeptember 6-án zarándokáldással indulunk útnak Udvardról Kisbaromlak felé, valamint a Pozbai Szentkút irányába. Ezenkívül, ezen a napon, Párkány és Bény között, a Dercsika-Bacsfa Szentantal, Egyházgelle-Bacsfa-Szentantal útvonalon, Vecseklő és Mária Kút, Salgóbánya és Mária Kút, valamint Palást és Ipolyság között valósulnak meg az idei 1Úton felvidéki zarándoklatai. A gyalogos zarándoklatokon kívül, a Kürt-Udvard-Bény útvonalon kerékpáros zarándoklatra hívják az érdeklődőket.

A Mária Út Felvidéken címet viselő Facebook oldalon figyelemmel lehet kísérni a meghirdetett programokat, valamint a csatlakozás érdekében jelentkezni lehet a plakátokon feltüntetett szervezők telefonszámán.

A Mária Út Egyesület a világhálón ugyancsak csatlakozásra szólít: az eseményhez évről évre egyre többen csatlakoznak, hirdetve a zarándoklás régi-új hagyományát itthon és külföldön egyaránt. A csatlakozók számának növekedése igazolja, hogy ez a fajta közösségi élmény, a közös célért való tenni akarás egyre többeket mozgat meg, egyre többekben fogalmazódik meg, hogy valamilyen többlettel, lelki tartalommal töltsék meg aktív szabadidős tevékenységeiket. A felajánlott célért való tenni akarás jelentése kettős ebben az értelemben: a komoly testi áldozat mögött az imádság ereje is meghúzódik. A zarándoklat felajánlása pedig igen gyakran célt is ér.

Az elmúlt két-három év sok változást hozott. A világunkban tapasztalható rendkívüli helyzet megélése sokakat indított belső útra, igazi önfejlődésre.

A meghirdetett hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és tegyen valamit azért, hogy a remény emberévé váljon.

Egy zarándoklat során megoszthatjuk zarándoktársainkkal fájdalmunkat vagy boldogságunkat, tanulhatunk egymás hibáiból, megoldást, eszközt adhatunk az útkeresők kezébe – ezért a szervezők remélik, hogy sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz.

A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz kínál valami pluszt, ami igazodik a helyi közösség, az érintett terület lelki életéhez, de akár a terepviszonyokhoz is. Az idei 1Úton zarándoknapon nemcsak gyalogosan, de kerékpárral, futva vagy lovon, sőt kenuval is meg lehet tapasztalni, hogy milyen érzés a lelkiségben megélt zarándoklás.

Csatlakozni – egy-egy kivételes szakasztól eltekintve, amely valamilyen különleges sajátossággal bír, például a kerékpáros szakaszok esetében – bárhol, bármikor lehet.

A Mária-út lehetőséget biztosít arra, hogy ne az otthonunktól távol találjuk meg ezt a lehetőséget, hanem saját régiónkban is ki lehessen próbálni a zarándoklást. Az 1Úton nemzetközi zarándoknapnak az az egyik célja, hogy megmutassa, hogy itthon is lehet zarándokolni és tartalommal megtölteni, olykor erőnket próbára téve, a csodás természeti és épített környezetben eltöltött időt.

A szervezők szeretettel hívják azokat is, akik akadályoztatásuk miatt nem tudnak részt venni a zarándoklatokon, csatlakozzanak az imaháttérlánchoz, ajánlják e napon gondolataikat és imáikat a reményért.

