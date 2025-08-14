40. Gútai Vásár és Búcsú a hétvégén

A világsztárokról, a magyar és felvidéki csillagokról, a hatalmas óriáskerékről és a grandiózus tűzijátékról, a programok sokaságáról már korábban is beszámoltunk, de a végére is tartogatunk néhány különlegességet. Elöljáróban csak annyit, hogy különjárattal is érkezhetsz az eseményre, és kisvasúttal is körbejárhatod Gútát.

Zene minden mennyiségben

Élvezd a rock varázsát, nosztalgiázz slágerekre, esetleg énekeld együtt az István, a király örökzöldjeit a magyar tehetségekkel vagy csinálhatod mindezt egy helyen, a 40. Gútai Vásáron és Búcsún. Szeretsz zúzni, Gútán a helyed, hiszen Rudán Joe, a Poison Candy, és az EDDA Művek is fellépnek. Ám ha inkább táncolós, diszkós alkat vagy, az sem gond, hiszen a SWINGATLANÜGYNÖKSÉG, az A la carte, valamint az Akkordeon tánczenekar, és a European operett „Volt egyszer egy Táncdalfesztivál” műsora is jó bulit ígér, akárcsak évtizedes világsztárok a Ricchi e Poveri koncertje.

Ha imádod az energikus szetteket akkor sem kell csalódnod, hiszen DJ Carlos hajnalig pörgeti majd a lemezeit. Ha a vásári forgatagban hallgatnád meg a kedvenc slágered csak a Band of Street bandát kell keresned, hiszen ők bármit eljátszanak neked.

Élsz, halsz a klasszikusokért, rongyosra hallgattad a szüleid lemezeit, akik mesélték, hogy élőben látták Varga Miklóst, Vikidál Gyulát és Nagy Ferót a legnépszerűbb magyar rockoperában. Most neked is megadatott, hogy megnéznéd az István, a királyt, melyben olyan tehetségek játsszák a címszerepeket, mint Feke Pál, Miller Zoltán, Malek Andrea, illetve Varga Miklós és természetesen Vadkerti Imre.

Vásárfia nélkül nincsen vásár

Tavaly sokan imádták a gútai ajándéktárgyakat (emlékbankjegy, póló, sapka, táska) a jó hír, hogy ezek idén is kaphatóak lesznek, sőt olyan újdonságokkal egészülnek ki, mint a GÚTAI BICSKA.

Azt is megnézheted majd, hogy Toldi Miklós, illetve Fekete László örököseként hogyan dobják a malomkövet, vagy emelik a petrencerudat az erős emberek, de azt is láthatod, milyen a strandbirkózás.

Fortunánál is próbálkozhatsz, hogy nagy értékű nyereményeket tartogat a tombola, aminek a fődíja az utak királya, egy KIA Stonic.

Még sosem jártál Gútán és ha körbenéznél ebben az ékszerdobozban, csak keresd a kisvasutat, pattanj fel rá és élvezd ezt a nem mindennapi városnézést!

Első a biztonság

Szerte a Felvidékről, de még Magyarországról is érkeznek a 40. Gútai Vásárra és Búcsúra, éppen ezért minden eddiginél nagyobb látogatószámra készülnek a szervezők, akik nemcsak világsztár fellépőkről, de a biztonságról és a közlekedési káosz elkerüléséről is gondoskodtak. Ilyen kezdeményezés a különjáratok indítása, melyekkel mindössze 2 euróért Komáromból és Érsekújvárról is el lehet jutni a vásárra augusztus 15-én és 16-án. A komáromi járatok megállnak majd Gadócon és Keszegfalván, míg az érsekújváriak Andódon, Szímőn, valamint Kamocsán. A buszok este 7 órától egészen hajnalig közlekednek majd, így büntetlenül leguríthatsz egy-két Gútai sört.

Ezzel az érkező gépkocsik számát, illetve a vendégek kényelmét szeretnék biztosítani, emellett megduplázták a biztonsági személyzetet, de egészségügyi dolgozók is szolgálatban lesznek a rendezvényen, ha bárki ellátásra szorulna és természetesen emelt létszámban lesz jelen a rendőrség is.

Ezen felül a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarát is megnyitják a vásárra, ahol parkolni lehet majd, ezzel is csökkentve az autók számát városszerte.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma