A katolikus templom építtetőjére emlékeztek Füleken

Füleken eseményszámba megy a Palóc Napok és Füleki Városnapok rendezvénysorozata. Az idei négynapos kulturális program augusztus 14-én vette kezdetét, melynek egyik kiemelkedő eseménye volt a helyi római katolikus templom építtetőjére, II. Koháry István füleki várkapitányra és országbíróra való megemlékezés.

A templom előtti téren, II. Koháry István mellszobránál Titton Viktória, a városi vármúzeum igazgatónője köszöntötte a koszorúzással egybekötött megemlékezés résztvevőit. A város egykori jótevőjére emlékezve felidézte, hogy a várkapitány mélyen vallásos katolikus volt,

többek között ő volt a kecskeméti piarista gimnázium alapítója, a váci ferences kolostor építtetője és a füleki ferences rend újraalapítója, valamint a templom és rendház építtetője.

Rövid visszaemlékezésének további részében elmondta, hogy a füleki ferences rendet a 15. század végén alapíthatták, templommal és kolostorral, pár évtizeddel később azonban a reformáció terjedésének következtében a protestáns Bebek Ferenc kiűzte őket a városból.

Később, miután a törökök kivonultak Fülekről, a ferencesek visszatértek. A következő 100 évben a templom és a kolostor többször is leégett és újjáépült, míg végül 1725-re megépült ma ismert formájában.

A templom és kolostor fennállásának 300. évfordulója jó alkalmat kínált az építtetőjére, II. Koháry Istvánra való méltó emlékezésre.

Az ünnepi megemlékezés második részében Illés Gábor adott elő a Lőcsei kézirat melódiáira egy II. Koháry István tollából származó versszakot a „Fűzfaversek“ kompozícióból, megzenésített formában. Az említett verseket egyébként a barokk költészet kiemelkedő alkotásaiként tartják számon.

A színvonalas zenei betét után a város vezetői, a város intézményei és szervezetei, valamint a ferences rend képviselői II. Koháry István mellszobránál elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Ezzel azonban még nem ért véget az első nap programja, amely a Füleki Városi Művelődési Központ szervezésében folytatódott a helyi templomban régizenei koncerttel. Közreműködött Marianna Prievozníková Geleneky szoprán énekesnő, Maroš Klátik zongorán, Ján Prievozník nagybőgőn. A repertoárban Haydn, Eccles, Bach, Händel és Bottesinni műveiből csendültek fel részletek.

A XXXIV. Palóc Napok és Füleki Városnapok további gazdag programkínálatát megtalálhatják a www.kultura.filakovo.sk weboldalon.

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma