Az illegális bevándorlás miatt veszélyben van a schengeni térség

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában arról beszélt, hogy míg az Európai Unió (EU) tíz éve nem változtat elhibázott migrációs politikáján, van esély arra, hogy a nemzetállami döntéshozók felfüggesztik vagy felülvizsgálják az EU által megfogalmazott elgondolásokat.

Bakondi György szerint az európai uniós tagállamok között már van egy többség a tekintetben, hogy az EU bevándorláspolitikája, benne a migrációs paktummal „egy elhibázott döntés volt”. Megjegyezte, az illegális migráció hatása „Európa-szerte rendkívül negatív”, a terrorizmus megjelenése, a közbiztonság romlása, valamint a szociális ellátórendszer feszültségei egyaránt tapasztalhatók.

Hozzátette, a migráció miatt Európában olyan új konfliktusok is keletkeznek, amelyek hátterét nem ismerjük, mert azok mögött gyakran „nemzeti vagy törzsi ellentétek állnak”.

A kontinensre érkezett bevándorlók egy része csatlakozott a szervezett bűnözéshez, mert nyelvtudás és megfelelő végzettség hiánya miatt nem tudott bekapcsolódni a mindennapi életbe, vagy „igyekszik visszaélni a szociális ellátórendszer gyengeségeivel” – mondta.

A főtanácsadó kiemelte, a szociális, a politikai és ideológiai megfontolások okán tulajdonképpen a kiutasítások nem működnek, a határok szűrő szerepe pedig elveszítette jelentőségét. A migrációs paktum továbbra sem a megállítást és az útnak indulások megelőzését, hanem az érkezettek kvóták szerinti szétosztását tekinti fő feladatának – tette hozzá.

Elmondta, a tagállamoknak pár hete kellett megküldeniük Brüsszelnek azokat a terveket, amelyeket a paktum végrehajtása érdekében egy adott nemzetnek végre kellene hajtania arról, hogy milyen táborokat hoz létre, és azokat mennyi pénzből működteti. Hangsúlyozta, 27 európai uniós tagállamból 9 küldte ezt meg, a többiek nem.

Bakondi György arra is kitért, hogy Ausztriában a bevándorlók szándékosan megbuknak a számukra kötelező német nyelvvizsgán, mert úgy gondolják, jobb a szociális ellátórendszerben maradniuk menekültté nyilvánítottan, mint a végzettségüknek megfelelő munkát keresni, és kevesebb pénzből megélni.

A főtanácsadó szerint az ehhez hasonló dolgok és az illegális migráció által Európába hozott konfliktusok „nagyon komoly problémák”, de

„ugyanígy nagyon negatív, hogy 1945 óta példátlan módon megjelent újra Európában a nyílt és erőszakos antiszemitizmus százezres tüntetések formájában”.

Úgy fogalmazott, hogy „olyan nemkívánatos jelenségek váltak általánossá, amelyeknek a visszafordíthatósága erősen kétséges és a huszonnegyedik órában van Európa, hogy valamit tegyen az európai emberek, az európai értékek, a nemzetállami biztonság érdekében”.

A miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában többek között arról beszélt, hogy

az elmúlt tíz év negatív tendenciái alapján egyre gyakrabban hangzik el, hogy a migrációs politika kapcsán a magyaroknak – személyhez kötve Orbán Viktor miniszterelnöknek – volt igaza.

Megjegyezte, az illegális bevándorlás miatt veszélyben van a schengeni térség is, hiszen a visszaállított belső határellenőrzések lefékezik a schengeni döntésnek köszönhető folyamatokat.

Szerinte Európa közeledik ahhoz a ponthoz, hogy „magyar és patrióta aktivitással változást érhetünk el a migrációs politikában”. Hangsúlyozta, a magyar kormány és a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja az Európai Unió ülésein mindent megtett és a jövőben is mindent meg fog tenni azért, hogy az európai és a magyar emberek érdekei érvényesüljenek ebben az „Európa jövőjét hosszú távon meghatározó kérdésben”.

MTI/Felvidék.ma