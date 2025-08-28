A Smer szerint a koalíció foglalkozhatna az önkormányzati választás elhalasztásával

A kormánykoalíció foglalkozhatna az önkormányzati választás elhalasztásával – derül ki a Smer-SD TASR hírügynökségnek küldött állásfoglalásából. Előtte a parlamenten kívüli Demokrati párt számolt be arról, hogy léteznek ilyen tervek a koalícióban, konkrétan, hogy Robert Fico kormányfő szeretné egyszerre megtartani a parlamenti és az önkormányzati választást.

„A következő koalíciós tanács foglalkozni fog a szeptemberi parlamenti ülés programjával, melyen ezt a témát is meg lehetne vitatni” – mondta Ľubica Končalová, a Smer-SD sajtóosztályának munkatársa.

A Demokrati arról számolt be, hogy több polgármestertől és megyeelnöktől úgy értesült, miszerint

felmerült az önkormányzati választások elhalasztása, mert a kormányfő szeretné egyszerre megrendezni a parlamenti választással.

„Állítólag ez is egy konszolidációs intézkedés lenne, de szerintem arról van szó, hogy Robert Fico a választási vereségtől fél. Tudja, hogy az ellenzék már az önkormányzati választáson is nagy győzelmet fog aratni” – állítja Jaroslav Naď, a Demokrati elnöke.

Szerinte elhanyagolható az az összeg, amit a két választás összevonásával meg lehet takarítani, ezért semmilyen valós ok nincs az elhalasztásra. Emlékeztetett, hogy

a jelenlegi polgármesterek és helyi képviselők mandátumának meghosszabbításához alkotmányos többségre, 90 szavazatra van szükség a parlamentben,

és felszólította a vele együttműködő pártokat, hogy ne támogassák Robert Fico tervét.

A Progresívne Slovensko (PS) is bírálja az elképzelést. „Robert Fico fél a választók akaratától, ez az egyetlen ok, hogy el akarja halasztani a jövő évi megyei és önkormányzati választásokat. Egyre csökken a támogatottsága, és a demokratikus választások fenyegetik a hatalmát, mert a szavazók már jövőre benyújtják neki a számlát a tehetetlenségéért, a drágulásért, a stagnáló gazdaságért és a korrupciós ügyekért. Felszólítom a kormányfőt, hogy tegyen le erről az őrült elképzeléséről, és nyilvánosan jelentse ki, hogy nem nyúl hozzá a demokratikus választójogokhoz” – jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke.

TASR/Felvidék.ma