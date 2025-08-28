Már naponta átlagosan kilenc késes támadás történik a német fővárosban

Ijesztő a berlini rendőrségi statisztika: naponta átlagban kilencszer történik késeléses támadás a fővárosban. Hétfőn éjjel egy 25 éves líbiai férfi megsérült Kreuzbergben, amikor az utcán sétálva hirtelen ketten rátámadtak és késsel megsebesítették a lábát. Tanúk riasztották a rendőröket, akik a közelben elfogtak egy 17 éves tunéziai gyanúsítottat. Nála megtalálták a férfi ellopott mobiltelefonját is.

Előtte afgánok közötti késelés miatt riadóztatták a rendőrséget a Karl-Liebknecht-hídon, Berlin központjában. Férfiak két csoportja támadt késsel egymásra, a helyszínre érkező rendőrök a hídon két 20 éves férfit, valamint egy 23 és egy 24 éves férfit találtak, akik szúrt és vágott sebeket szenvedtek. A közelben két másik férfi is előkerült, akiket szintén megkéseltek – írja a Berliner Zeitung.

Bodo Pfalzgraf, a Német Rendőrségi Szakszervezet tartományi vezetője kijelentette: „A késes támadásokat olyan bűncselekménynek kellene minősíteni, amelynek minimális büntetése egy év szabadságvesztés kell hogy legyen.” Ha az áldozat életveszélyes sérüléseket szenved, akkor legalább három év szabadságvesztésnek kell lennie, a feltételes szabadlábra helyezés kizárásával – javasolta. A késes bűncselekmények súlyosan veszélyeztetik a társadalmi életet – jelentette ki Pfalzgraf, aki szerint a késsel való támadás gátlási küszöbe ijesztően alacsony.

Túl sok elkövető egyszerűen hazamehet a tett után. Ez azt üzeni: velem nem történik semmi. A drámai helyzet miatt a német fővárosban egy civil szervezet, a Biztonságos Város Kezdeményezés hétfőn online petíciót indított. A korábbi rendőrök által alapított egyesület a petícióban a késes bűncselekmények büntetésének szigorítását követeli.

A berlini késes támadásokról szóló német statisztikai adat már július végén megjelent, azzal a számmal együtt, hogy 2025 első félévében a berlini rendőrség 1598 késsel elkövetett bűncselekményt regisztrált.

Ez a szám magában foglalja mind a támadásokat, mind a késes fenyegetéseket, amint azt a berlini szenátus és a rendőrség az AfD kérésére közölte. Naponta átlagosan közel kilenc ilyen típusú bűncselekmény történik. Az egész évre vetítve ez némi csökkenést jelent 2024-hez képest, amikor 3412 késes bűncselekmény történt (két százalékkal kevesebb, mint 2023-ban) – írta a Bild.

euronews.com/Felvidék.ma