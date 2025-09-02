Családi nap Vágfarkasdon

Augusztus 30-án Vágfarkasdon rendezte meg hagyományos családi napját a Komáromi Református Egyházmegye. A felvidéki református közösség legnagyobb egyházmegyéjének eseményére mintegy ötszáz résztvevő érkezett a környék gyülekezeteiből és Magyarországról.

A nap középpontjában a család, a közösség és a hitben való megmaradás állt.

A nap szabadtéri istentisztelettel és úrvacsoraosztással kezdődött, amelyben Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. Gondolatai a család és a hit kapcsolatára irányították a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a család az első és legkisebb gyülekezet, ahol a hit mindennapi gyakorlása kezdődik.

Rámutatott, hogy a rohanó világ forgatagában könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy a lelki értékek és a hit átadása gyermekeink és unokáink felé alapvető feladatunk.

Úgy fogalmazott, a hiteles krisztusi élet az otthonokban, a mindennapok apró történéseiben gyökerezik, és ebből táplálkozik az egyházi és közösségi szolgálat is.

A családi nap megszervezését a vágfarkasdi gyülekezet vállalta, amelynek lelkipásztora, Erdélyi Pál koordinálta a feladatokat. Elmondása szerint hetek óta tartó, aprólékos előkészületek előzték meg az eseményt: a gyülekezetek aktív tagjai között osztották szét a szolgálatokat az istentisztelet, a kulturális programok és a szeretetvendégség lebonyolításához.

A Komáromi Református Egyházmegye mind a 32 gyülekezetét meghívták, a körlevelek kiküldése után pedig számos közösség vállalt aktív szerepet, köztük kilenc gyülekezet, amely saját bográcsos étellel várta a résztvevőket.

A szervezők célja nem csupán egy közösségi esemény létrehozása volt, hanem annak kifejezése is, hogy a református gyülekezetek egymáshoz tartoznak, és a hit megélésében erősíteni tudják egymást.

A lelki alkalmak mellett gazdag kulturális program színesítette a napot: fellépett többek között Gryllus Dániel, Lackfi János, Szirtes Edina Mókus és Ferenczi György.

A délután folyamán az egyházmegye gyülekezeteinek tagjai saját műsorszámokkal léptek színpadra, a rendezvényt pedig a Kicsi Hang együttes koncertje zárta.

A gyermekeket kézműves foglalkozások és játékos programok várták, míg a felnőttek szeretetvendégség keretében folytathattak jó hangulatú beszélgetéseket.

BN/Felvidék.ma