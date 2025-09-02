Nem lehet elutasítani a munkahivatal által felajánlott munkalehetőséget

2025. szeptember 1-től érvénybe lépett a „segély helyett munkát” kezdeményezés. Ezt Erik Tomáš (Hlas-SD) munka- szociális és családügyi miniszter közölte a poprádi sajtótájékoztatóján. Újabban, ha valaki munkaképes, és elutasítja a munkahivatal által felajánlott munkalehetőséget, elesik a rendszeres szociális segélytől, vagy csökkentésre számíthat.

„Ha valaki először utasítja el a felkínált munkalehetőséget, a segélyt egy hónapra visszavonják. Ha ismételten elutasítja a felkínált munkalehetőséget, a segélyt három hónapra csökkentik. Ez az eljárás addig fog ismétlődni, amíg az illető el nem fogadja a felkínált munkalehetőséget. A segélyt a munkafegyelem megsértése esetén is megvonhatják. Már a munkaképtelenséggel sem lehet majd trükközni” – magyarázta Tomáš.

Erik Tomáš szerint az új törvény a végrehajtókkal kapcsolatos problémákat is megoldja. Sokan azért nem akartak dolgozni, mert a végrehajtó elvitte volna a fizetésüket. Újabban, ha valaki munkába áll, az első két hónapban a rendszeres szociális segély teljes összegét is megkapja.

„A rendes állás fog előnyt élvezni, de arra az esetre, ha a munkahivataloknak nem lenne ilyen ajánlatuk, az ún. aktivációs segély is érvényben marad. Ugyanakkor kicsit másképp állunk hozzá – ösztönzésre használjuk fel. Ha valaki úgy dönt, kisebb közhasznú munkákat vállal csak, akkor megkapja az aktivációs segély alapösszegét. De ha valaki továbbképzési vagy átképzési tanfolyamra jelentkezik, a hozzájárulás 1,5-szörösét kapja. Ha pedig emellett munkát is talál, egy ideig az összeg kétszeresét kapja” – figyelmeztetett a miniszter.

Újdonság az is, hogy a közhasznú munkát nem csak a saját lakhelyén végezheti az ember.

A miniszter azt is elmondta, hogy azok esetében, akik valós okok miatt nem dolgozhatnak, kivételt fognak alkalmazni. A törvény azt is egyértelműen meghatározza, hogy mit jelent az egyénnek megfelelő munkaajánlat. Figyelembe kell venni az illető készségeit és végzettségét.

Egyes hivatalokban romaasszisztenseket is alkalmazni fognak. Az lesz a feladatuk, hogy a hivatalnokokkal együtt munkaajánlatokkal segítsék a roma közösségek tagjait.

Az első fázisban 18 munkaügyi hivatalban fognak 40 asszisztenst alkalmazni. A lépést Alexander Daško romaügyi kormánybiztos is üdvözölte.

Olyan asszisztenseket választanak, akik a konkrét közösséget is ismerik. „Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy egységes törvény, mindenkire egyformán vonatkozik, és senki sem fog senkit ok nélkül kizárni a rendszeres szociális segély folyósításának nyilvántartásából” – biztosított Erik Tomáš.

tasr/Felvidék.ma