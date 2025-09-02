Határtalan Örömzene Fesztivál

A Pest megyei tizenegyezer lakosú Solymár nagyközség kereste meg a Párkány melletti Nána ezerszáztizennyolc lakosú községet, hogy legyen partnerük egy Interreg Magyarország – Szlovákia program kisprojektben.

Nána község, melynek még nem volt ilyen lehetősége, vállalta a partnerséget, mely a kölcsönös együttműködésről, pályázatokról szól.

Az első nagytalálkozóra, a bemutatkozásra, augusztus utolsó hétvégéjén került sor a XX. Jubileumi Nemzetközi Goszpel Fesztiválon Solymáron.

Nánáról mintegy nyolcvan ember vett részt, a testületen kívül nyugdíjasok, civil szervezet, egyház képviselői és az egyházi énekkar az AD Dominum tagjai. Ők a fesztiváli programban is szerepeltek.

A délelőtti órában került sor a hivatalos ismerkedésre, ahol bemutatták a települések történetét, nevezetességeit. Majd a hivatalos együttműködési szerződés is létrejött a polgármesterek Juhász László (Nána) és Dr. Zlinszky Péter (Solymár) polgármester között.

A XX. Jubileumi Nemzetközi Fesztivál a délutáni órákban kezdődött, egyházzenei hangversennyel, majd a Gospel Fesztivál I. részével folytatódott, és késő este ért véget. A rossz idő miatt a gyönyörű Szűz Mária Neve templomban zajlott a magas szintű program.

A koncertprogram nyitórészében a „Sacra Concordia – Szent Összhang Nána és Solymár közös ünnepe a zene nyelvén” összeállításban léptek fel a solymári hagyományőrző asszonykórus, a vegyeskar, a Stájer citerazenekar, és a nánai AD DOMINUM énekkar, akik latin gregorián Mária énekeket adtak elő – nagy sikerrel.

A településen már hagyománya van e számunkra alig ismert örömzenélés műfajnak.

A XX. Jubileumi Nemzetközi Gospel Fesztivál egy felvonulással kezdődött, melyet Regős Zsolt karnagy zenei kiséretével és Csűrös Csilla műsorvezető konferálásával nyitottak meg a Szűz Mária Szent Neve templomban.

Szemere János plébános, és Dr. Zlinszky polgármester nyitóbeszédjével, melyben a plébános Szent Ágostont idézve: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik”. „Hitben és szeretetben összekapcsolódjon lelkünk. A zene képes közösségeket összehozni, összetartani” – hangzottak el a lélekemelő gondolatok.

Négy kórus vett részt e programban, a csákvári Gyémánt Gospel Kórus, a közel száztagú Golgota Gospel Kórus Budapestről kimagasló műsorral. Ők 2002-ben alakultak, dalaik magyarul, angolul, spanyolul, héberül szólnak. Szlovákiát Nánán kívül képviselte még a galántai Joseph Haydn Női Kamarakórus, amely a művészeti alapiskolához tartozik. A csoport 2024-ben alakult, tizennégy tehetséges énekesnővel, repertoárjuk a reneszánsz kortól egész a modern gospelig terjed.

A szentmisén szintén közreműködtek a nánai AD DOMINUM női énekkar, a Solymári Gitáros Kórus, és a Református Ifjúsági Zenekar.

Az esti templomi program második részében a GÁVEL TESTVÉREK és a köréjük szerveződő zenekar az EUCHARIST a színtiszta katolikus tanítás hordozóiként fejezte be a fesztivál programot.

A két település programja a Svábházban folytatódott borkóstolóval sütemény-, és ételbemutatóval. Majd vasárnap a programban Barangolás Solymáron címmel, a település környékének természeti kincseit, szakrális, és történelmi kincseit ismerhették meg a nánaiak.

Végül a Határtalan Öröm Zene, Solymár -Nána Falunap és a XX. Jubileumi Nemzetközi Gospel Fesztivál emlékére egy vadgesztenyefát ültettek a templom melletti téren. Ez a fa jelképezi a két település között kialakult ígéretes kapcsolatot, és a vezetők fenntarthatóság iránti elköteleződését.

Dániel E./Felvidék.ma