Bányásznap Rozsnyón

A Rozsnyói Bányászati Múzeum – Kassa Megye Önkormányzatának kulturális intézménye – idén kétnapos programmal ünnepli a bányászokat.

A gazdag program ezúttal elsősorban a középiskolásokat és egyetemistákat szólítja meg, nemcsak a hazai, szlovákiai, hanem a határon túli, magyarországi diákokat is. A rendezvény fiatal résztvevői megismerhetik a két nemzet közös bányászmúltját, ennek köszönhetően továbbfejleszthetik és gazdagíthatják országaink kulturális párbeszédét.

A rendezvénysorozat első helyszíne a rozsnyói Sentinel Élményközpont, ahol bemutatkoznak a Deň baníkov – Bányásznap c. projektben (projektazonosító: HUSK/SPF/2401/3.2/071) részt vevő szervezetek. Ezt követően a résztvevők a Szlovák Magnezitművek jolsvai üzemének fúvószenekara kíséretében ünnepélyesen felvonulnak a Bányamunka Emlékművéhez, ahol tisztelegnek a térség bányászatának múltja előtt. Ahogy minden évben, az idei ünnepséget is megtisztelik jelenlétükkel a Testvériség Gömöri Bányászegylet tagjai és Rozsnyó önkormányzatának képviselői. A Sentinel Élményközpontba visszatérve a hagyományos bányászételek bemutatója és kóstolója várja a résztvevőket – ennek keretében a jelen levő fiatalok megoszthatják egymással a térségükre jellemző hagyományos ételek receptjeit. A kóstolót workshopok követik. Ezek fő célja a bányászattal kapcsolatos ismeretterjesztés, különböző szemszögekből nézve. Egyes diákok tanulmányi kiránduláson vesznek részt, amely során megismerhetik a Mních (Szerzetes) bányászati tanösvényt Rekenyeújfalu község határában, és így személyesen is láthatják az egykori bányászok munkájának helyszíneit. A rendezvény nyitónapjának programja a projektben résztvevő partnerszervezetek jövőbeli együttműködéséről szóló memorandum ünnepélyes aláírásával folytatódik, majd a napot a rozsnyói ACTORES Városi Színház épületében kultúrműsor zárja.

A rendezvény második napjának középpontjában a bányászok életéhez szorosan kapcsolódó hagyományos kézműves mesterségek, valamint a két nemzet és a helyi határ menti közösségek közötti kölcsönös tolerancia erősítésének szükségessége állnak majd. Az ennek jegyében megtartott eszmecsere során a két ország diákjai többek között rámutatnak arra, hogy ezek a hagyományok olyan kapocsként működhetnek, amely segítségével közösen megbirkózhatunk korunk társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaival, amelyekkel európai polgárokként nap mint nap szembesülünk. Az elméletet a gyakorlat követi: a fiatalok betekintést nyerhetnek a hagyományos mesterségek világába és kipróbálhatják, hogyan boldogulnának benne.

Az esemény résztvevői – a projektpartnerek – a következők: a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara; az egri Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium; a Kassai Műszaki Egyetem Bányászati, Környezettudományi, Menedzsment és Geotechnológiai Kara; valamint a rozsnyói Pavol Jozef Šafárik Gimnázium.

A kétnapos rendezvény 2025. szeptember 11-én (csütörtökön) Rozsnyón és Rekenyeújfalun, valamint 2025. szeptember 12-én (pénteken) Várhosszúréten kerül megrendezésre. A részletes programot lásd lentebb. A rendezvény során igény esetén szlovák-magyar tolmácsolást biztosítunk.

A rendezvényen való részvétel meghíváshoz kötött.

Az eseményt a Magyarország–Szlovákia Interreg program kisprojektek alapja támogatja.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma