Jön a veterántalákozó a füleki várban

Jön a veterántalálkozó a füleki várban

A füleki vár (Fotó: Wikipédia)

Szeptember 12–14. között valósul meg a 7. Veterántalálkozó a rimaszombati Veterán Klub szervezésében. A rendezvény egyik helyszíne a füleki várudvar lesz, ahol szeptember 13-án, 10:30 és 12:30 óra között retró autók kiállítására kerül sor.

A klub 2015 óta működik, és több mint 40 tagot számlál. Mivel klubok közötti találkozóról van szó, vendég veteránosok is érkeznek az egész országból.

Körülbelül 70 korabeli autó kerül majd bemutatásra – főként a szocializmus időszakából, de lesznek köztük régebbi járművek is, egészen az 1930-as évekből.

Minden kiállított jármű üzemképes, vagyis „saját kerekein” érkezik a helyszínre.

A kiállítás során maguk a tulajdonosok szolgáltatnak információkat és válaszolnak a látogatók kérdéseire. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

