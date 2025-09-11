Via Crucis – a szeretet útja Muzslán

Muzslán a Kisboldogasszony-plébániatemplom környékét a múlt század közepéig a keresztút (Via Crucis) épített stációi ékesítették. A második világháborúban ezek megsérültek, majd lebontásra kerültek. A templom teljes felújítását követően (2013-2023) felmerült a helyreállításuk gondolata, kiegészítve a feltámadás útjának (Via Lucis) húsvéti ábrázolásával.

„A stációk kőszerű formaként 14 oszlopban helyezkednek el. Az idelátogatók végigjárhatják az Úr szenvedésének és dicsőséges feltámadásának útját, mely a teremtő lélek pünkösdi kiáradásával csúcsosodik ki. A két út, ami valójában egy – elcsendesedésre és elmélkedésre hív, ahol megérthetjük, hogy megváltónk, az élő Krisztus útitársa kíván lenni életutunknak” – olvasható a muzslai plébánia ez alkalomra kiadott emléklapjában.

A templombúcsú előestéjén került sor az ünnepélyes szertartásra a templomban, ahol Borka Iván plébános köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Viliam Judák nyitrai megyéspüspököt, paptestvéreit, Farkas Iván polgármestert, a stációk készítőit, s minden megjelent vendéget.

Borka Iván plébános hálatelt szívvel köszönte meg minden adakozónak, művésznek, s valamennyi muzslainak, akik bármilyen módon is segítették tervük megvalósulását, amelyet a jubileumi szentévben templombúcsújuk előestéjén sikerül megáldani. Az ünnepi liturgián felhangzottak Izajás próféta (52,13,53,12) Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levéléből (17-23) szóló imák, melyeket kivetítőn követhettek a hívek is. A zenei kíséretben közvetítették a tizennégy stáció történetét. Közreműködött: Gulyás Hilda művészeti vezető, ének, orgona (a Pozsonyi Konzervatórium egyházzene-ének szakos tanára), Borka Iván, ének, Kovács Orsolya, cselló és Kovács Bálint, viola (mindketten a Szlovák Filharmónia művészei), Pathó Daniela, fuvola és a helyi Anima kórus.

Judák Viliam megyéspüspök magyarul és szlovákul is kifejezte köszönetét a gyönyörű művészeti munkáért, az elhangzott zenei és prózai meditációért. Kívánta, hogy e mű adjon reményt örömre, fájdalomra.

A templomi liturgia után mind az egyházfők, mind a hívők gyertyás körmenettel járták körbe a stációkat. A hívek megköszönték Borka Iván atyának, a szakrális emlékhely ötletadójának a munkáját, mely nagylelkű adományozóknak köszönhetően valósult meg a 2025-ös jubileumi szentévben. Előkészítésében és megvalósításában több helyi szakember is részt vett, akik biztosították a templom körüli építési és kertészeti munkálatokat. Az ünnepség agapéval zárult.

Az igényes, nagyszabású szakrális műről, alkotóiról Borka Iván plébános adott tájékoztatót:

A 14 stációval egyrészt az Úr Jézus keresztútja (Via Crucis), másrészt az Úr Jézus feltámadásának útja (Via Lucis) állomásait ábrázolják. A stációk alkotói: Prof. Dr. Csanády Gábor tervezőépítész és Magyar Márta keramikusművész (Budapest), Istenes József adaptáló tervező (Érsekújvár) valamint Peter Mészároš szobrászművész (Tótgurab).

A stációban lévő 40 x 26,5 cm nagyságú ablakba kerül az a kerámia plasztika (keramikon), mely egyik oldaláról a keresztút, másik oldaláról az örömút megfelelő jelenetét ábrázolja Magyar Márta keramikus iparművész tervei alapján, aki így nyilatkozik róla: „A Muzsla templomához készített keramikon stációsorozat betonkeretbe állított kőszerű formákból áll, melyek magas hőfokon égetett mázas kerámiák. A keresztút és az örömút képei egy-egy közös, kőszerű formaként, 14 oszlopban helyezkednek el, a sírba tétel 14. stációja után a szemlélő, átsétálva az oszlop túloldalára, megláthatja az örömút képsorozat első darabját, Jézus feltámadásának keramikonját.

A kétoldalú köveket mintázó idolok mindegyike más sziluettel készül, igazodva a jelenetek kompozíciójához. Számomra újító és egyedülálló a két út ilyen formában való összeillesztése, ahol az élet fájdalmas és örömmel, megerősítéssel teli oldala eggyé válik. A formák kőszerű ovális alakja átlátni enged a „másik út terébe”, a két út egymásra hat, egyik fénye beragyogja, élteti a másikat, ez új üzenetet közvetít: a tanítványságunk alapgondolatát, mely szerint mindannyiunknak végig kell járnunk azt az utat, mint az apostoloknak, hogy a keresztúton, a halálon át az örömút „gyászmunkájával” elérkezzünk ahhoz az egészen nyitottá váló pünkösdi ünnephez, ami a szeretet új pünkösdje.”

Muzsla önkormányzata a szakrális turisztikai célú eredményes pályázat esetében a templom körüli közvilágítás felújítását (új esztétikus kandeláberek) valamint a biztonsági kamerarendszer telepítését vállalta.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma